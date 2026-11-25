Villa Gobernador Gálvez

Cultura en escena: una muestra que reunió a más de 600 participantes en Plaza San Martín

La muestra anual "Cultura en escena" se realizó en Plaza San Martín y reunió a participantes de 25 talleres municipales gratuitos. Durante la jornada, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores compartieron los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año, en una propuesta que promueve la formación artística y el encuentro entre vecinos.