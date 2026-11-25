La Plaza San Martín fue escenario de una nueva edición de "Cultura en escena", la muestra anual de los talleres culturales municipales que reunió a más de 600 participantes.
Cultura en escena: una muestra que reunió a más de 600 participantes en Plaza San Martín
La muestra anual "Cultura en escena" se realizó en Plaza San Martín y reunió a participantes de 25 talleres municipales gratuitos. Durante la jornada, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores compartieron los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año, en una propuesta que promueve la formación artística y el encuentro entre vecinos.
Durante la jornada, vecinos de distintas edades compartieron con la comunidad parte de los trabajos, conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo del año en las propuestas que ofrece el municipio.
La actividad permitió mostrar el resultado de un año de formación en las distintas disciplinas artísticas y culturales, además de poner en valor los espacios de aprendizaje y encuentro que funcionan en la Casa de la Cultura y en distintos puntos descentralizados de los barrios.
La iniciativa forma parte de una oferta municipal que supera las 200 propuestas, entre actividades culturales, deportivas, cursos de capacitación y programas destinados a adultos mayores. En ese marco, los 25 talleres culturales constituyen una alternativa gratuita de formación y participación para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Una propuesta gratuita que se desarrolla en toda la ciudad
La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó la participación de los vecinos y la continuidad de estas actividades, que se desarrollan desde 2015.
"Estamos muy contentos. Tenemos alrededor de más de 600 personas que han participado de todas nuestras propuestas, que son gratuitas. No solamente suceden en nuestra Casa de la Cultura, sino también en distintos puntos descentralizados que tenemos en los barrios de la ciudad", expresó.
La funcionaria también valoró la diversidad de las propuestas y el trabajo de los docentes que están a cargo de cada espacio.
"Para nosotros es un orgullo que las familias elijan asistir a estas actividades municipales gratuitas y de calidad, que venimos llevando adelante desde 2015", señaló. Además, consideró que la respuesta de los vecinos está vinculada con la variedad de las disciplinas y el profesionalismo de quienes coordinan los talleres.
Los participantes, protagonistas de la muestra
Más allá de los aprendizajes artísticos, los talleres también representan espacios de socialización, compañerismo y encuentro para quienes asisten durante el año.
Rubén, participante del taller de guitarra desde hace aproximadamente un año y medio, contó que allí aprendió a tocar folclore y rock. "Lo bueno de esto es que formamos un buen grupo. Para mí, que soy una persona grande y arranqué hace un tiempo, es muy positivo porque es algo que te mantiene ocupado", señaló.
Por su parte, Delicia, quien participa del taller de canto desde hace cuatro años, destacó el vínculo que se genera entre los integrantes y el acompañamiento de los docentes.
"Fue muy bueno este año, mucho compañerismo, buena gente. El profesor nos tiene una paciencia bárbara. Venimos decaídos muchas veces, pasando muchas cosas, pero cuando llegamos al taller nos olvidamos de todo. Venimos, cantamos, nos reímos, contamos chistes y pasamos una linda tarde", relató.
También valoró que se trate de una actividad gratuita y agradeció al municipio y a los profesores "que dan de su tiempo, de su talento para poder enseñarnos".
Miguel, integrante del taller de arte, puso el acento en la calidad de la formación y la variedad de técnicas que se trabajan durante las clases.
"Me parece que es una propuesta de alto nivel, tanto en la exigencia como en lo académico y en la formación", afirmó. Entre las disciplinas que desarrolló mencionó pintura, grabado, tinta china, lápices, fibras, acrílicos e historietas. Además, resaltó que se trata de "un espacio amplio, de mucha camaradería".
25 talleres para distintas edades e intereses
La oferta cultural municipal abarca 25 disciplinas que incluyen yoga, tejido al crochet, arte para infancias, jóvenes y adultos mayores, folclore a cargo del Ballet Municipal, cumbia cruzada, canto, guitarra, flamenco, teatro y comedia musical.
También contempla lengua de señas, artesanías, inglés para infancias y adultos, marketing digital, sonido, iluminación y stage, street básquet, cerámica, mosaiquismo, zumba, escritura creativa y tango.
La variedad de propuestas permite acercar distintas expresiones artísticas y culturales a personas de diferentes edades e intereses, con espacios de formación que se desarrollan tanto en el centro de la ciudad como en los barrios.
De esta manera, "Cultura en escena" permitió celebrar el trabajo realizado durante el año y compartir con la comunidad el resultado de los talleres. La muestra también puso en valor el papel de estas actividades gratuitas como herramientas de acceso a la cultura, la formación y la participación, fortaleciendo los vínculos entre vecinos a través del arte y el encuentro.