En el sur santafesino

Literatura, historia y encuentros: San Lorenzo Lee cerró su primera edición con gran convocatoria

La propuesta se desarrolló durante cuatro jornadas en el Complejo Museológico, con 46 actividades y la participación de destacados referentes como Daniel Balmaceda, Luis Novaresio, Cecilia Ce y Viviana Rivero. La convocatoria se mantuvo incluso durante los días de lluvia, en un encuentro que combinó literatura, historia, música y talleres para todas las edades.