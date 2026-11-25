La primera edición de San Lorenzo Lee concluyó este lunes con un balance positivo, luego de cuatro jornadas de actividades que reunieron a escritores, periodistas, historiadores, artistas y lectores en el Complejo Museológico de San Lorenzo.
Literatura, historia y encuentros: San Lorenzo Lee cerró su primera edición con gran convocatoria
La propuesta se desarrolló durante cuatro jornadas en el Complejo Museológico, con 46 actividades y la participación de destacados referentes como Daniel Balmaceda, Luis Novaresio, Cecilia Ce y Viviana Rivero. La convocatoria se mantuvo incluso durante los días de lluvia, en un encuentro que combinó literatura, historia, música y talleres para todas las edades.
La propuesta incluyó 46 actividades que combinaron literatura, historia, música, talleres y espacios de intercambio, con una importante participación del público.
Organizado por la Municipalidad de San Lorenzo, el encuentro buscó trascender las presentaciones de libros para convertirse en un espacio de encuentro alrededor de la lectura y la cultura. La respuesta de los asistentes acompañó el desarrollo de la programación y se mantuvo incluso durante las jornadas de lluvia.
Cuatro jornadas con referentes de la literatura y la cultura
Entre los invitados destacados de esta primera edición estuvieron el historiador Daniel Balmaceda, el periodista y escritor Luis Novaresio, la licenciada en Psicología Cecilia Ce y la escritora Viviana Rivero.
Sus participaciones formaron parte de una agenda que también incluyó presentaciones de autores locales, propuestas para instituciones educativas, talleres destinados a distintas edades y actividades musicales.
Uno de los momentos centrales fue la conversación entre Balmaceda y el intendente Leonardo Raimundo, quienes abordaron la historia del Combate de San Lorenzo, su contexto y distintos aspectos de la vida cotidiana de sus protagonistas.
El intercambio permitió acercarse a aquel acontecimiento desde una perspectiva que fue más allá del episodio militar, con una mirada puesta en las personas y las circunstancias de la época.
Un espacio de encuentro que convocó a lectores de todas las edades
La propuesta también se destacó por la dinámica que se generó en el Complejo Museológico. Según señalaron desde la organización, muchos asistentes permanecieron durante varias horas en el predio, participaron de distintas actividades, recorrieron las instalaciones y compartieron momentos de encuentro con otros lectores.
Entre una presentación y otra, el público pudo disfrutar de un café, conversar con los autores y participar de los diferentes espacios de intercambio. Esa permanencia contribuyó a consolidar el espíritu de encuentro que buscaba promover la iniciativa.
La respuesta del público se reflejó, además, en los mensajes de agradecimiento recibidos, el nivel de ventas de libros y la satisfacción de los autores invitados, aspectos que fueron destacados por la organización al realizar el balance de las cuatro jornadas.
Un debut auspicioso para futuras ediciones
A pesar de las condiciones climáticas, San Lorenzo Lee logró sostener una importante convocatoria durante toda su programación. La participación de lectores de distintas edades y el interés por las actividades propuestas marcaron el desarrollo de esta primera experiencia.