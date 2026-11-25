Actividad legislativa

Seguridad rural: Pirola destaca los avances e insiste en la profundización de las medidas impulsadas desde el Senado

El senador por Las Colonias valoró la designación de siete fiscales referentes en delitos rurales y las acciones que avanzan en consonancia con los proyectos de ley que impulsa desde 2020, recogiendo las demandas de productores, entidades agropecuarias y autoridades de las localidades del interior santafesino.