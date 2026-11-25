El circuito Raúl Caligaris, ubicado en la localidad de Ramona, departamento Castellanos, fue declarado de interés deportivo por la Legislatura de Santa Fe. La iniciativa, impulsada por el senador provincial Alcides Calvo, obtuvo la aprobación de las cámaras de Senadores y Diputados y se convirtió en ley.
El circuito Raúl Caligaris de Ramona fue declarado de interés deportivo por la Legislatura
La iniciativa del senador Alcides Calvo fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura santafesina y se convirtió en ley. El reconocimiento destaca la trayectoria del circuito, su aporte al motociclismo y al karting, y el movimiento deportivo, económico y turístico que genera en Ramona y la región.
El reconocimiento destaca la trayectoria del trazado, su relevancia para el motociclismo santafesino y nacional, y su contribución al desarrollo deportivo y regional. El circuito pertenece al Centro Cultural y Deportivo Ramona, institución desde la cual surgió la propuesta.
Una referencia del motociclismo provincial y nacional
Desde 1987, el circuito Raúl Caligaris forma parte de la historia del motociclismo y se consolidó como uno de los escenarios emblemáticos de la disciplina en Santa Fe. A lo largo de su trayectoria, recibió importantes competencias que convocaron a pilotos, equipos y espectadores de distintos puntos del país.
Además del motociclismo, el trazado es sede de competencias de karting y se mantiene como una referencia para el desarrollo del deporte motor en el interior provincial.
Ramona también se distingue por ser la única localidad del departamento Castellanos que integra el calendario oficial del Certamen Argentino de Motociclismo (CAM), una de las principales competencias de la disciplina en el ámbito nacional y sudamericano.
Un reconocimiento a su historia y al trabajo de la comunidad
El circuito lleva el nombre de Raúl Caligaris, reconocido deportista vinculado al motociclismo, y constituye un espacio de encuentro para los aficionados al deporte motor.
Alcides Calvo destacó la importancia del reconocimiento para la localidad y la comunidad del motociclismo. "El Circuito Raúl Caligaris tiene una extensa trayectoria dentro del campeonato, formando parte de la historia grande de esta disciplina desde 1987 y siendo escenario de grandes acontecimientos deportivos, como el Gran Premio Coronación 2022", expresó.
El senador también valoró el trabajo de quienes sostienen el funcionamiento del predio y contribuyen a su crecimiento. En ese sentido, señaló que la declaración constituye un reconocimiento al esfuerzo de dirigentes, colaboradores y de toda la comunidad de Ramona.
El impacto deportivo, económico y turístico en la región
La realización de competencias en el circuito genera un movimiento que trasciende lo estrictamente deportivo. La llegada de pilotos, equipos y público representa una oportunidad para la actividad comercial y turística de Ramona, además de fortalecer los vínculos entre instituciones y localidades de la región.
En ese marco, Calvo sostuvo que cada competencia produce un importante movimiento deportivo, económico, turístico y social para la localidad y su zona de influencia.
La declaración de interés deportivo reconoce así la trayectoria del circuito Raúl Caligaris y el papel que desempeña en la promoción del motociclismo y el karting, como también en la generación de actividades que contribuyen al desarrollo de Ramona y el departamento Castellanos.