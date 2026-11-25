Iniciativa del senador Calvo

El circuito Raúl Caligaris de Ramona fue declarado de interés deportivo por la Legislatura

La iniciativa del senador Alcides Calvo fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura santafesina y se convirtió en ley. El reconocimiento destaca la trayectoria del circuito, su aporte al motociclismo y al karting, y el movimiento deportivo, económico y turístico que genera en Ramona y la región.