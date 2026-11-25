Primera edición

Vera reunirá a profesionales y familias en un congreso sobre discapacidad e inclusión

El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 9.30, en el Colegio Superior N.º 42 "Agustín Luis Rossi". Organizado por la Asociación Civil Arco Iris, reunirá a profesionales, docentes, familias y público interesado para abordar los derechos, el diagnóstico y las redes de apoyo para personas con discapacidad.