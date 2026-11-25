La ciudad de Vera será sede del Primer Congreso de Discapacidad y Trastornos del Neurodesarrollo, una propuesta de capacitación e intercambio que buscará fortalecer el acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias. El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 9.30, en el Colegio Superior N.º 42 "Agustín Luis Rossi".
Vera reunirá a profesionales y familias en un congreso sobre discapacidad e inclusión
El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 9.30, en el Colegio Superior N.º 42 "Agustín Luis Rossi". Organizado por la Asociación Civil Arco Iris, reunirá a profesionales, docentes, familias y público interesado para abordar los derechos, el diagnóstico y las redes de apoyo para personas con discapacidad.
La actividad es organizada por la Asociación Civil Arco Iris, con el auspicio del senador provincial Osvaldo Sosa, el diputado Sergio Rojas y el rector de la institución educativa, Walter Pighín.
La jornada abordará distintas dimensiones de la discapacidad, con especial atención a los derechos, el proceso de diagnóstico, el acompañamiento familiar y la construcción de redes de apoyo. La convocatoria está dirigida a profesionales, docentes y público en general interesado en la temática y en promover la inclusión.
Arco Iris, un espacio de acompañamiento y trabajo en red
Durante la presentación del congreso, Carolina Berli y Valeria Bianchini dieron a conocer la Asociación Civil Arco Iris, que ya cumplió un año de actividad en la ciudad.
La entidad surgió con el objetivo de generar un espacio de contención para las personas con discapacidad y aquellas que presentan dificultades en el neurodesarrollo, además de acompañar y orientar a sus familias.
Desde la asociación señalaron que, si bien existen instituciones y profesionales que trabajan en la temática, consideran necesario fortalecer la integración de los distintos actores, generar nuevos vínculos y promover el trabajo en red.
El equipo está integrado por fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y acompañantes terapéuticos, que desarrollan su labor de manera interdisciplinaria.
Derechos, diagnóstico y acompañamiento familiar
El programa del congreso estará organizado en torno a tres ejes principales: el marco legal y los derechos de las personas con discapacidad, el abordaje familiar y las herramientas terapéuticas.
La doctora Mariela Peña, especialista en discapacidad y presidenta de la Asociación Civil Incluime Santa Fe, tendrá a su cargo la exposición sobre el marco legal y los derechos.
Otro de los espacios estará dedicado al abordaje familiar y al futuro de las personas con discapacidad. Una profesional de la Psicología trabajará sobre dos cuestiones centrales: cómo transitar el primer diagnóstico, entendido como un punto de partida y no como una etiqueta, y cómo construir redes de autonomía ante la futura ausencia del cuidador principal.
La jornada también incluirá un panel terapéutico, con la presentación y el intercambio del equipo de profesionales de la Asociación Civil Arco Iris.
Capacitación y compromiso con la inclusión
El senador Osvaldo Sosa destacó la importancia de la iniciativa como una oportunidad para fortalecer la formación y el trabajo conjunto entre los distintos actores vinculados con la discapacidad.
"Será una oportunidad para capacitarnos con la importancia del trabajo en red, además de optimizar los recursos potenciando la capacidad de cada uno", expresó. Asimismo, felicitó a los organizadores por impulsar esta propuesta en la ciudad de Vera.
Por su parte, el diputado Sergio Rojas remarcó la importancia del acompañamiento desde el lugar que le corresponde a cada uno de los actores de la comunidad.