Algodonera Avellaneda quiere vender una "joya de la abuela" para pagar salarios y proveedores

El juez Fabián Lorenzini autorizó a la empresa en concurso preventivo a promocionar la venta de su inmueble a través de inmobiliarias para mantener salarios, aportes y pagos a proveedores.
Mediante una resolución fechada el 23 de octubre, el juez Fabián Lorenzini autorizó la publicación -través de dos inmobiliarias- para su eventual venta del inmueble donde funciona sede Algodonera Avellaneda, ubicada en Roque Sáenz Peña 1074 de CABA.
De esta manera, el titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista de la 2da. Nominación se hizo eco de una solicitud de la empresa concursada que busca alternativas para hacer frente a sus deudas.
La decisión autoriza la publicación de la venta de un inmueble propiedad de la empresa concursada, como medida destinada a generar recursos para afrontar costos operativos esenciales (salarios, aportes, seguros y pagos a proveedores), «sin perjuicio de que la operación deba analizarse nuevamente cuando exista una propuesta concreta».
El tribunal dispuso que la intención de venta podrá ser publicitada a través de inmobiliarias de reconocida trayectoria, con comisiones razonables y habituales, y que la sindicatura deberá rendir cuentas en el expediente dentro del plazo inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga.
Asimismo, en el marco de expediente “Algodonera Avellaneda S.A. s/ Concurso Preventivo”, el magistrado requirió a la firma norteña que acompañe informes complementarios y se pide a la sindicatura que detalle las medidas cautelares vigentes en otros procesos civiles o penales relacionados.
Desde el juzgado se aclaró especialmente que "se autorizó que la publiquen en dos inmobiliarias. Y que si aparece una oferta concreta se analiza en particular. Pero sí pueden avanzar hasta conseguir una oferta". "Ojalá sea así", se esperanzaron en el gremio que nuclea a los trabajadores textiles del norte santafesino.
Un informe de la Sindicatura advirtió que la empresa, en concurso de acreedores, atraviesa una situación es “muy delicada” y reclamó a la compañía un plan de acción concreto para enfrentar la crisis. Señala que incluso con el repunte de la facturación sería inviable sostener las deudas acumuladas sin medidas estructurales ni financiamiento externo.
El análisis de los indicadores financieros realizado por encargo del juez del concurso de acreedores Fabián Lorenzini da una idea cabal de la creciente inviabilidad de la textil, que se acerca peligrosamente a su quiebra.
En cuanto a “liquidez ácida”, por cada $ 1 de deuda a corto plazo, la empresa solo dispone de 0,009 centavos en efectivo y equivalentes inmediatos; con relación a “liquidez corriente”, por cada $ 1 de deuda corriente, la empresa solo tiene $ 0,60 de activos corrientes; otro de los puntos abordados es el de endeudamiento -mide como total del pasivo / patrimonio neto-. En este ítem, al ser el patrimonio neto negativo (- $ 1.436.607,93 ), el índice resulta negativo y refleja “patrimonio neto deficitario; con respecto a “solvencia”, en julio de 2025 arrojó un valor de 0,60, cuando en diciembre 2024 era 1,50. “El total de activo circulante no alcanza para pagar las deudas”, pusieron sobre aviso al juez los encargados de confeccionar el cuadro situacional.
