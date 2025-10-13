Algodonera Avellaneda: trabajadores denuncian falta de pago y comunicación

Trabajadores de Algodonera Avellaneda se movilizaron por las calles de Reconquista en el marco de una jornada de protesta. Juan Carlos Bandeo, delegado gremial, cuestionó la falta de diálogo por parte de la empresa.
Desde las 7:30 de la mañana del lunes 13 de octubre, empleados de la planta ubicada en el Parque Industrial de Reconquista comenzaron a concentrarse frente al establecimiento.
La protesta fue convocada por la Delegación Regional del Departamento General Obligado de la Confederación General del Trabajo (CGT) y continuó con una caminata y caravana por distintos puntos de la ciudad, en solidaridad con los trabajadores que atraviesan una crítica situación laboral.
En pleno centro de Reconquista, Bandeo brindó declaraciones a nuestro medio: “Hoy estamos a la espera de cobrar el 50% que nos falta de la quincena que cerró a fin de mes, correspondiente a septiembre. Siempre se cobra entre el 4 y el 5, pero nos pagaron solo la mitad y seguimos esperando el resto”, explicó.
El delegado advirtió que este miércoles cerrará una nueva quincena y que no hay certezas sobre el pago de los próximos salarios. “La planta está paralizada desde hace semanas. Según un comunicado, se retomaría a fin de mes; en otro dicen que podría arrancar a principios de noviembre, si consiguen fibra. Todo es muy incierto”, señaló.
Bandeo también mencionó problemas con la energía y el seguro de la planta: “Tienen que regularizar el seguro contra incendios con el Banco Nación, que nunca pagaron, y resolver los sueldos de los trabajadores”.
El delegado recordó que la empresa atraviesa serias dificultades financieras. “La Empresa Provincial de la Energía los intimó; el 3 de octubre, durante una audiencia con el juez Lorenzini, les dieron 48 horas para regularizar la situación o sufrirían reducción de suministro. Ahora les extendieron unos días más”, indicó.
Bandeo criticó la falta de comunicación directa con la empresa: “Delante del juez se comprometieron a mantenernos informados y a tener reuniones, pero solo recibimos comunicados. No se sientan a hablar con nosotros”, reprochó.
Finalmente, resaltó que la situación afecta a más de 340 familias. “Según la empresa, son 342; puede ser que lleguen a 350. Todos esperamos que se solucione pronto”, manifestó.
El delegado señaló algunas posibilidades para que los trabajadores puedan continuar en sus puestos: “Si sale algún trabajo a fasón o si alguien compra la empresa, aunque es difícil porque tiene deudas, está en garantía con el Banco Nación y está concursada. Es un tema muy complicado”, concluyó Juan Carlos Bandeo.
