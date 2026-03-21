Judiciales

Dictan prisión preventiva a un hombre acusado de amenazar al intendente de Avellaneda

Así lo dispuso el juez Martín Gauna Chapero a raíz de un pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia llevada a cabo esta mañana en los tribunales de Reconquista. El imputado llamó a la víctima a las 3:00 de la madrugada y luego le mandó mensajes de audio a través de whatsapp. Lo amenazó de muerte y también le exigía que tome decisiones como funcionario público que hubieran afectado a terceras personas.