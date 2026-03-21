Vera reconoció a bomberos zapadores que combatieron incendios en la Patagonia

La ciudad de Vera rindió homenaje a tres Bomberos Zapadores locales que participaron en las tareas de combate y control de los incendios forestales registrados en la Patagonia argentina, en un reconocimiento impulsado por el Ejecutivo municipal.
El municipio de Vera distinguió a tres Bomberos Zapadores de la ciudad que integraron la delegación santafesina enviada a combatir los incendios forestales en la localidad de Cholila, en la provincia de Chubut.
La ciudad de Vera rindió homenaje a tres Bomberos Zapadores locales que participaron en las tareas de combate y control de los incendios forestales registrados en la Patagonia argentina, en un reconocimiento impulsado por el Ejecutivo municipal.
La intendente Paula Mitre encabezó el acto en el que, en nombre de toda la comunidad, se destacó el compromiso y la vocación de servicio de los brigadistas que formaron parte de la emergencia. La distinción quedó formalizada a través de la Resolución N° 02/2026.
Los reconocidos fueron el comisario Diego Emanuel Cuatrín, el inspector Víctor Daniel Musin y el inspector Osvaldo Alfredo Pucheta, quienes integraron la delegación de la provincia de Santa Fe convocada para intervenir en la localidad de Cholila, en la provincia de Chubut, una de las zonas más afectadas por los incendios.
Los bomberos verenses formaron parte de un contingente de 30 efectivos santafesinos que se sumaron al operativo desplegado a comienzos de este año para contener los focos ígneos que arrasaron miles de hectáreas de bosques nativos en la región patagónica.
Su intervención se dio en el marco de un esquema de cooperación interjurisdiccional, junto a brigadistas, fuerzas de seguridad y organismos de emergencia de distintas provincias, en un esfuerzo coordinado para mitigar el impacto ambiental y proteger a las comunidades afectadas.
Desde el municipio resaltaron especialmente la entrega, el profesionalismo y la valentía demostrada por los tres zapadores, subrayando que su labor no solo contribuyó a enfrentar una situación crítica, sino que también representó a la ciudad de Vera en un contexto de alcance nacional.
“Este reconocimiento busca poner en valor el esfuerzo y la entrega de quienes, con responsabilidad y compromiso, trabajan por la protección de la vida, el ambiente y los bienes de la sociedad”, expresó la intendente durante el acto.
La distinción otorgada no solo pone en relieve el desempeño de los bomberos en la emergencia, sino que también visibiliza el rol clave que cumplen estos cuerpos en situaciones de desastre, muchas veces lejos de sus lugares de origen y en condiciones adversas.
El homenaje, en ese sentido, se inscribe como un gesto de reconocimiento colectivo hacia quienes, desde su formación y vocación, están dispuestos a intervenir allí donde la emergencia lo requiere.