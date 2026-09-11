La localidad de Arrufó recibirá cerca de $290 millones para la ejecución de obras de infraestructura urbana y drenaje en el sector suroeste, una zona donde se realizarán trabajos de cordón cuneta, estabilizado granular y obras destinadas a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.
Invertirán cerca de $290 millones en obras para mejorar el escurrimiento y la infraestructura de Arrufó
Los trabajos contemplan cordón cuneta, estabilizado granular y un sistema para evacuar excedentes pluviales. La intervención beneficiará al sector ubicado desde la parroquia hacia el sur de la localidad.
En ese marco, la Comuna recibió un aporte de $98.346.662,28 correspondiente al programa Obras Menores 2026, que será destinado a la ejecución de cordón cuneta y estabilizado granular en el sector ubicado desde la parroquia hacia el sur de la localidad.
El desembolso fue entregado durante una visita a Arrufó, donde autoridades provinciales y comunales recorrieron además el sector en el que se desarrollarán los trabajos.
Una intervención que combina obras viales e hidráulicas
El proyecto de infraestructura urbana se complementará con una obra de evacuación de excedentes pluviales, cuyo financiamiento asciende a $191.513.723,48.
De ese monto, la Comuna ya recibió un primer desembolso de $100 millones, mientras que los $91.513.723,48 restantes serán transferidos una vez que se certifique la ejecución correspondiente al primer desembolso.
La combinación de ambas intervenciones permitirá mejorar las condiciones de circulación y urbanización del sector y, al mismo tiempo, favorecer el escurrimiento del agua durante episodios de lluvias.
Qué trabajos contempla el proyecto
La obra hídrica incluye la ejecución de 134 metros de canal revestido con tapa, de 1,20 metros de ancho y 80 centímetros de altura.
También se construirán dos bocas de tormenta tipo BT1 y 445,53 metros de cordón cuneta de hormigón H-21, con una base de 70 centímetros y un espesor de 15 centímetros.
El proyecto contempla además la ejecución de dos triángulos y curvas en ochava de hormigón H-21, junto con 21 metros de badén de hormigón H-25, con un espesor de 20 centímetros.
Estos trabajos están orientados a mejorar la conducción y evacuación del agua de lluvia, especialmente en un sector que también será intervenido con obras de infraestructura vial.
Mejoras en la infraestructura del sector suroeste
Desde la Comuna de Arrufó señalaron que el aporte de Obras Menores permitirá avanzar con el cordón cuneta y el estabilizado granular en el área ubicada al sur de la parroquia.
La ejecución conjunta de las obras viales e hidráulicas representa una inversión cercana a los $290 millones y permitirá intervenir distintos aspectos de la infraestructura del sector.
Además de mejorar el drenaje ante lluvias, los trabajos permitirán avanzar en la consolidación de las calles y en las condiciones de circulación para los vecinos de esta zona de Arrufó.