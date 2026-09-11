Salud

Los hospitales de Arrufó y Moisés Ville recibirán más de $52 millones para obras de infraestructura

Los aportes corresponden al Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES). En Arrufó se realizarán trabajos sanitarios y de impermeabilización, mientras que en Moisés Ville se ejecutarán mejoras en la instalación eléctrica.