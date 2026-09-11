Los aportes corresponden al Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES). En Arrufó se realizarán trabajos sanitarios y de impermeabilización, mientras que en Moisés Ville se ejecutarán mejoras en la instalación eléctrica.
Los hospitales de Arrufó y Moisés Ville recibirán más de $52 millones para obras de infraestructura
Los aportes corresponden al Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES). En Arrufó se realizarán trabajos sanitarios y de impermeabilización, mientras que en Moisés Ville se ejecutarán mejoras en la instalación eléctrica.
El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe transfirió fondos del Programa FonRES (Fondo para la Reparación de Efectores de Salud) destinados a la ejecución de obras de infraestructura en los hospitales de Arrufó y Moisés Ville, en el departamento San Cristóbal.
En total, los aportes ascienden a $52.551.430,59 y serán utilizados para atender diferentes necesidades edilicias y de infraestructura de ambos establecimientos sanitarios.
Obras en el hospital de Arrufó
El hospital de Arrufó recibirá un aporte de $23.551.430,59, que será destinado a una serie de trabajos de mantenimiento y mejoras edilicias.
Entre las tareas previstas se encuentran la conexión cloacal a la red pública, la impermeabilización integral de la cubierta de losa y el recambio de zinguería, cierres y sistemas de descarga de agua pluvial.
El proyecto también contempla trabajos de pintura interior y exterior en las áreas afectadas por las intervenciones.
Las obras permitirán mejorar las condiciones de conservación del edificio y resolver distintas necesidades vinculadas con sus instalaciones sanitarias y edilicias.
Mejoras en la instalación eléctrica de Moisés Ville
En el hospital de Moisés Ville se transferirán $29 millones, destinados principalmente a la renovación y adecuación de la instalación eléctrica del establecimiento.
Los trabajos incluyen la ejecución de una nueva línea de alimentación eléctrica principal subterránea, con protección mediante cañerías y canalizaciones adecuadas.
También se contempla la instalación de un tablero eléctrico principal y cinco tableros seccionales, todos equipados con sus correspondientes sistemas de protección.
El proyecto incluye además la colocación de bandejas, cañerías, cajas de derivación, accesorios y cableado para la conexión con las instalaciones existentes.
El objetivo del FonRES
El Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES) es una herramienta del Ministerio de Salud provincial destinada a financiar trabajos de preservación, conservación y mantenimiento de hospitales y centros de atención pública.
El programa contempla recursos para atender reparaciones y obras de infraestructura sanitaria, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas los edificios donde funcionan los servicios de salud.
En este caso, los fondos permitirán avanzar con intervenciones de distinta naturaleza en los hospitales de Arrufó y Moisés Ville, atendiendo necesidades vinculadas tanto con la infraestructura edilicia como con las instalaciones sanitarias y eléctricas.