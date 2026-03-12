Reconquista: más de mil vecinos de los barrios Lorenzón y Los Andes ya cuentan con agua potable
A través de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Santa Fe, el municipio local y los vecinos, Aguas Santafesinas dejó operativa la red pública de agua potable en dos nuevos sectores de la ciudad. La obra, que contempló el tendido de más de 3.000 metros de cañería, permite llevar un recurso vital a unas 230 familias, consolidando el plan de expansión de servicios en el norte provincial.
Se estima que alrededor de 1.000 nuevos usuarios accederán al servicio.
La ciudad de Reconquista dio un paso fundamental en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Aguas Santafesinas (ASSA) habilitó oficialmente la red pública de provisión de agua potable para dos nuevos sectores estratégicos comprendidos entre los barrios Lorenzón y Los Andes.
El nuevo sector beneficiado se encuentra delimitado por las calles Lisandro de la Torre, San Martín, Belgrano y calle 89. Esta habilitación es el resultado de una articulación institucional que permitió transformar un proyecto técnico en una solución real para el hogar de unos 1.000 nuevos usuarios.
La obra civil fue de envergadura: se instalaron cerca de 3.300 metros de cañerías distribuidoras, un sistema que fue reforzado con 6 hidrantes de limpieza y 8 válvulas de sectorización para garantizar un mantenimiento eficiente en el futuro.
En total, se ejecutaron 230 conexiones domiciliarias que ya están listas para ser utilizadas.
El impacto del nuevo Acueducto
Este avance en la cobertura no es un hecho aislado. La incorporación de estos sectores al servicio de red es posible gracias a la mayor disponibilidad de agua potable generada por la infraestructura del Nuevo Acueducto Reconquista.
Esta megaobra provincial ha permitido que barrios que antes dependían de sistemas precarios o fuentes alternativas, hoy puedan conectarse a un sistema seguro y con estándares de calidad controlados.
Antes de la puesta en funcionamiento, técnicos de ASSA realizaron rigurosas tareas de desinfección y limpieza de las nuevas cañerías, además de exhaustivos controles de calidad para asegurar que el agua que llega a los grifos cumpla con todos los parámetros bromatológicos exigidos.
Compromiso y normativa para los usuarios
Desde la empresa recordaron que, si bien la llegada del servicio es un motivo de celebración, los vecinos deben cumplir con la normativa vigente. Esto implica que, al momento de realizar la conexión interna a la red pública, se debe aislar cualquier otra fuente alternativa de abastecimiento (como pozos o cisternas antiguas) para evitar la contaminación cruzada del sistema.
Este avance en Lorenzón–Los Andes es solo una etapa más de un plan mayor. Desde Aguas Santafesinas confirmaron que se continúa trabajando de manera coordinada con el municipio para habilitar próximamente el resto de los sectores acordados, manteniendo el compromiso de expandir el servicio básico esencial a cada rincón de la cabecera departamental.