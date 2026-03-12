Anuncio de ASSA

Reconquista: más de mil vecinos de los barrios Lorenzón y Los Andes ya cuentan con agua potable

A través de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Santa Fe, el municipio local y los vecinos, Aguas Santafesinas dejó operativa la red pública de agua potable en dos nuevos sectores de la ciudad. La obra, que contempló el tendido de más de 3.000 metros de cañería, permite llevar un recurso vital a unas 230 familias, consolidando el plan de expansión de servicios en el norte provincial.