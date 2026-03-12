Recreo: un automóvil ardió por completo sobre la Ruta 11

Un automóvil terminó completamente destruido por el fuego durante la noche del miércoles en jurisdicción de Recreo, en un episodio que movilizó a personal de Bomberos Zapadores de la Zona Norte.
Bomberos Zapadores trabajaron durante la noche para extinguir el incendio de un Citroën C4 que terminó totalmente destruido.
Un automóvil terminó completamente destruido por el fuego durante la noche del miércoles en jurisdicción de Recreo, en un episodio que movilizó a personal de Bomberos Zapadores de la Zona Norte.
El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche sobre Ruta Nacional 11, en las inmediaciones de la fábrica Garay, un sector de circulación constante incluso durante la noche. Hasta allí se dirigió una dotación tras recibir el aviso de un vehículo envuelto en llamas.
Cuando los bomberos arribaron al lugar, la situación ya era crítica. El automóvil, un Citroën C4 alimentado a nafta, se encontraba tomado por un proceso ígneo generalizado. Las llamas avanzaban con rapidez sobre toda la estructura del rodado.
Ante ese panorama, los agentes desplegaron las tareas de extinción para contener el fuego y evitar que el siniestro se propagara o generara mayores riesgos en la zona.
Tras varios minutos de trabajo, el incendio pudo ser controlado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El vehículo resultó completamente afectado por el accionar del calor, quedando prácticamente destruido.
En el lugar se encontraba un hombre que se identificó como propietario del automóvil, quien presenció el operativo de los bomberos mientras se realizaban las maniobras para sofocar las llamas.
El procedimiento se inició cerca de las 23.45 del miércoles y se extendió durante más de una hora. Luego de asegurar el área y dar por finalizadas las tareas de enfriamiento, la dotación regresó a su base alrededor de las 00.52, según consta en el parte oficial.
Por el momento no trascendieron las causas que habrían originado el incendio, aunque no se reportaron personas lesionadas.