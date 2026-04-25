9 de Julio

Gramajo participó del Encuentro de Ateneos CARSFE en Tostado

El senador Dr. Raúl Gramajo, junto al intendente Andrés Cagliero, participó del acto inaugural de la 14° edición del Encuentro de Ateneos CARSFE, que se desarrolló durante este fin de semana en la Sociedad Rural de Tostado.