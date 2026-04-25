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Gramajo participó del Encuentro de Ateneos CARSFE en Tostado

El senador Dr. Raúl Gramajo, junto al intendente Andrés Cagliero, participó del acto inaugural de la 14° edición del Encuentro de Ateneos CARSFE, que se desarrolló durante este fin de semana en la Sociedad Rural de Tostado.

La jornada reunió a jóvenes de distintos Ateneos Ruralistas de toda la provinciaLa jornada reunió a jóvenes de distintos Ateneos Ruralistas de toda la provincia
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La jornada reunió a jóvenes de distintos Ateneos Ruralistas de toda la provincia, en un espacio de formación, intercambio y construcción de liderazgo para el sector agropecuario.

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Estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el presidente de CARSFE, Berardo Vignatti; el presidente de la Sociedad Rural de Tostado, Pablo Gailevra; el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo; y la presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, Herminia Rabasedas, junto a demás autoridades y representantes del sector. Bajo el lema “Innovación y adaptabilidad.

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El campo y una generación que lidera”, el encuentro puso en valor el rol de las nuevas generaciones en el desarrollo productivo de la provincia, consolidando espacios que fortalecen el futuro del sector.

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