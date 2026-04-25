La jornada reunió a jóvenes de distintos Ateneos Ruralistas de toda la provincia, en un espacio de formación, intercambio y construcción de liderazgo para el sector agropecuario.
Gramajo participó del Encuentro de Ateneos CARSFE en Tostado
El senador Dr. Raúl Gramajo, junto al intendente Andrés Cagliero, participó del acto inaugural de la 14° edición del Encuentro de Ateneos CARSFE, que se desarrolló durante este fin de semana en la Sociedad Rural de Tostado.
Estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el presidente de CARSFE, Berardo Vignatti; el presidente de la Sociedad Rural de Tostado, Pablo Gailevra; el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo; y la presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, Herminia Rabasedas, junto a demás autoridades y representantes del sector. Bajo el lema “Innovación y adaptabilidad.
El campo y una generación que lidera”, el encuentro puso en valor el rol de las nuevas generaciones en el desarrollo productivo de la provincia, consolidando espacios que fortalecen el futuro del sector.