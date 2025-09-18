Auditan pensiones no contributivas en Vera en medio de quejas por las condiciones

Esperas eternas, lluvia y falta de pasajes debieron soportar los beneficiarios de las pensiones por discapacidad.
Familiares de personas con discapacidad de Calchaquí expresaron su malestar por el modo en que se organizaron los turnos de Agencia de Discapacidad (ANDIS) para auditar pensiones no contributivas en el departamento.
Familiares de personas con discapacidad de Calchaquí expresaron su malestar por el modo en que se organizaron los turnos de Agencia de Discapacidad (ANDIS) para auditar pensiones no contributivas en el departamento Vera.
Según relataron a este medio, fueron convocados a la ciudad de Vera, en un edificio privado ubicado por calle Moreno, donde se habilitó un espacio con médicos para realizar los controles para renovar la asistencia. Sin embargo, denunciaron falta de organización, largas esperas bajo la lluvia y ausencia de información clara.
“Es una vergüenza, estamos hablando de gente con discapacidad, algunos en silla de ruedas. Los hacen venir desde Calchaquí, esperar horas, y muchos no saben cómo volver porque ya no quedan boletos de colectivo”, explicó una vecina que acompañaba a su hija.
“El problema es porque nosotros somos de Calchaquí, fíjate toda la cantidad que hay, y están desde las 7 de la mañana, y a mí me contó uno que habló con la boletería y le dijo que ya no hay horarios de cole, o sea, no hay boletos; y hay gente que está por llevar gente atrás para que pueda volver”, contó.
Los denunciantes señalaron que la medida afecta a personas muy vulnerables, que se ven expuestas a traslados y esperas prolongadas sin condiciones mínimas de atención. Incluso mencionaron casos de personas que debieron viajar desde otros puntos de la región.
“Está bien controlar, pero no se puede tratar a la gente así, ni a un perro lo tratan así, de esa forma”, se quejó otro de los afectados, que pidió “tener en cuenta que se trata de personas con discapacidad”.
Desde el sector remarcaron que en Calchaquí ya existen juntas evaluadoras y un médico autorizado para realizar este tipo de auditorías, por lo que cuestionaron que se concentre todo en Vera. “No entendemos quién organiza esto ni a quién dirigirnos”, expresaron.
La preocupación principal de las familias es cómo garantizar la vuelta a casa de los pacientes luego de horas de espera, y pidieron que las autoridades den respuestas y organicen un sistema más accesible y humano para quienes dependen de estas pensiones.
Autoridades provinciales, concejales y representantes de distintas instituciones del departamento Vera presentaron una nota formal al Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe para manifestar su “profunda preocupación e indignación” por el trato recibido por los ciudadanos convocados por la Agencia Nacional de Discapacidad de la Nación (ANDIS) en el procedimiento de verificación de pensiones no contributivas por invalidez realizado en esta ciudad.
El escrito, firmado por legisladores, representantes de municipios, comunas y del Concejo municipal, señala que el 15 de septiembre la ANDIS citó a una gran cantidad de personas de diferentes localidades del departamento (Calchaquí, Margarita, La Gallareta, entre otras) para concurrir a un consultorio médico privado de Vera. Allí debían acreditar la subsistencia de las condiciones que motivaron el otorgamiento de sus pensiones.
Según se denuncia, el operativo reflejó un “alto grado de improvisación y desconocimiento de la realidad territorial”, con ausencia de condiciones mínimas de accesibilidad y dignidad. Las personas citadas y sus familiares debieron esperar durante horas para ser atendidas, en algunos casos bajo la lluvia, sin lugares para sentarse y sin recibir información clara sobre el procedimiento ni su duración.
Además, se destacó que muchos de los presentes no pudieron regresar a sus localidades por la falta de medios de transporte, lo que expuso la desorganización del operativo y “una evidente falta de empatía” hacia las personas convocadas.
En la presentación, los firmantes pidieron que se adopten medidas urgentes para que la ANDIS garantice un trato digno y respetuoso, conforme lo establecen la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
