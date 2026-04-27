Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al mundo digital desde una mirada innovadora, la ciudad de Avellaneda puso en marcha el programa “Tecnopeques” en el Centro de Innovación local.
"Tecnopeques": la apuesta de Avellaneda para formar pequeños creadores digitales
El municipio de Avellaneda puso en marcha “Tecnopeques”, una propuesta educativa destinada a niños y niñas de 7 a 9 años que combina juego, creatividad y tecnología. La iniciativa busca introducirlos en la robótica y la programación desde una perspectiva participativa y formativa.
La propuesta, que se desarrolla en turnos mañana y tarde, está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 9 años, y combina aprendizaje, creatividad y juego.
El espacio fue pensado como una puerta de entrada a la tecnología, no solo desde su uso, sino también desde la creación. A través de actividades lúdicas que incluyen cuentos, música y dinámicas participativas, los chicos comienzan a familiarizarse con conceptos básicos de robótica y programación.
En cada encuentro, los participantes desarrollan habilidades vinculadas a la lógica computacional mientras programan sus propios robots y diseñan videojuegos. De esta manera, el aprendizaje se construye desde la experiencia, incentivando la curiosidad y la experimentación.
La iniciativa forma parte de una política más amplia del municipio orientada a generar espacios de formación acordes a las demandas actuales. En ese sentido, “Tecnopeques” no solo busca despertar vocaciones tecnológicas, sino también fortalecer competencias clave como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad.
Con este tipo de propuestas, Avellaneda continúa consolidando su apuesta por la educación y la innovación, promoviendo herramientas que permitan a las infancias desenvolverse en un entorno cada vez más atravesado por la tecnología.