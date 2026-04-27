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"Tecnopeques": la apuesta de Avellaneda para formar pequeños creadores digitales

El municipio de Avellaneda puso en marcha “Tecnopeques”, una propuesta educativa destinada a niños y niñas de 7 a 9 años que combina juego, creatividad y tecnología. La iniciativa busca introducirlos en la robótica y la programación desde una perspectiva participativa y formativa.

Se trata de un espacio destinado a niños y niñas de 7 a 9 años, pensado para acercarlos al mundo de la tecnología desde una mirada creativa y participativaSe trata de un espacio destinado a niños y niñas de 7 a 9 años, pensado para acercarlos al mundo de la tecnología desde una mirada creativa y participativa
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Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al mundo digital desde una mirada innovadora, la ciudad de Avellaneda puso en marcha el programa “Tecnopeques” en el Centro de Innovación local.

La propuesta, que se desarrolla en turnos mañana y tarde, está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 9 años, y combina aprendizaje, creatividad y juego.

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El espacio fue pensado como una puerta de entrada a la tecnología, no solo desde su uso, sino también desde la creación. A través de actividades lúdicas que incluyen cuentos, música y dinámicas participativas, los chicos comienzan a familiarizarse con conceptos básicos de robótica y programación.

En cada encuentro, los participantes desarrollan habilidades vinculadas a la lógica computacional mientras programan sus propios robots y diseñan videojuegos. De esta manera, el aprendizaje se construye desde la experiencia, incentivando la curiosidad y la experimentación.

La iniciativa forma parte de una política más amplia del municipio orientada a generar espacios de formación acordes a las demandas actuales. En ese sentido, “Tecnopeques” no solo busca despertar vocaciones tecnológicas, sino también fortalecer competencias clave como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad.

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Con este tipo de propuestas, Avellaneda continúa consolidando su apuesta por la educación y la innovación, promoviendo herramientas que permitan a las infancias desenvolverse en un entorno cada vez más atravesado por la tecnología.

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