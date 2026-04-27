Educación

"Tecnopeques": la apuesta de Avellaneda para formar pequeños creadores digitales

El municipio de Avellaneda puso en marcha “Tecnopeques”, una propuesta educativa destinada a niños y niñas de 7 a 9 años que combina juego, creatividad y tecnología. La iniciativa busca introducirlos en la robótica y la programación desde una perspectiva participativa y formativa.