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Borla propone una ley para regular a los cuidadores de adultos mayores en Santa Fe

El senador provincial Rodrigo Borla presentó un proyecto de ley que apunta a regular la actividad de los cuidadores domiciliarios y polivalentes en Santa Fe. La iniciativa busca establecer requisitos de formación, crear un registro oficial y garantizar estándares de calidad en la atención de personas mayores y con dependencia.