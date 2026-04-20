Iniciativa del senador Borla

Proponen crear por ley gabinetes interdisciplinarios en escuelas santafesinas

El senador presentó un proyecto de ley para crear gabinetes interdisciplinarios escolares en la provincia de Santa Fe. La iniciativa busca institucionalizar equipos profesionales permanentes que acompañen a estudiantes, docentes y comunidades educativas frente a los desafíos actuales del sistema.