En un contexto marcado por transformaciones sociales y nuevas demandas dentro del sistema educativo, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, impulsa un proyecto de ley que propone la creación de gabinetes interdisciplinarios escolares en toda la provincia de Santa Fe.
Proponen crear por ley gabinetes interdisciplinarios en escuelas santafesinas
El senador presentó un proyecto de ley para crear gabinetes interdisciplinarios escolares en la provincia de Santa Fe. La iniciativa busca institucionalizar equipos profesionales permanentes que acompañen a estudiantes, docentes y comunidades educativas frente a los desafíos actuales del sistema.
La iniciativa, recientemente ingresada en la Cámara Alta de la Legislatura, plantea la incorporación de equipos profesionales de carácter permanente en los niveles inicial, primario y secundario.
El objetivo central es fortalecer el acompañamiento integral dentro de las instituciones educativas, promoviendo no solo mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también el bienestar general de los estudiantes y docentes. En ese sentido, el proyecto apunta a consolidar una mirada más amplia sobre la educación, que contemple dimensiones pedagógicas, sociales y emocionales.
La propuesta legislativa establece que estos gabinetes estarán conformados por psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en Ciencias de la Educación, técnicos en informática y un docente de Educación Especial, quien tendrá a su cargo la articulación entre la educación común y la especial.
Esta diversidad de perfiles responde a la necesidad de abordar la complejidad de las trayectorias escolares desde múltiples perspectivas.
Educación, inclusión y salud mental en el centro del debate
En los fundamentos del proyecto, Borla sostiene que los procesos educativos actuales requieren de un enfoque interdisciplinario que permita comprender de manera integral las realidades que atraviesan los estudiantes. Según argumenta, las instituciones educativas enfrentan problemáticas que exceden lo estrictamente pedagógico y demandan intervenciones específicas.
Entre estas situaciones, el legislador menciona dificultades en la alfabetización, deserción escolar, episodios de violencia, consumos problemáticos y contextos de vulnerabilidad social. Frente a este escenario, considera indispensable la presencia de equipos especializados que puedan acompañar tanto a los alumnos como a los docentes en la construcción de estrategias adecuadas.
Asimismo, el proyecto destaca la importancia de fortalecer los proyectos institucionales a través del aporte de profesionales que trabajen de manera articulada. Estos equipos no solo contribuirían a mejorar los procesos de aprendizaje, sino también a generar entornos educativos más inclusivos y saludables.
La iniciativa se estructura en cuatro capítulos que detallan su implementación, alcances y disposiciones generales, y será analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual tratamiento en el recinto. De avanzar, podría significar un cambio sustancial en la forma en que el sistema educativo santafesino aborda las múltiples dimensiones que inciden en la formación de los estudiantes.
En definitiva, la propuesta pone en agenda la necesidad de repensar el rol de la escuela en la actualidad, incorporando herramientas que permitan dar respuestas más eficaces a una realidad cada vez más compleja.