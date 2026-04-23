Anuncio del senador Borla

Impulso al deporte regional: tres clubes de San Justo recibirán aportes millonarios del Programa Alentar

El senador provincial confirmó que las instituciones Sanjustino, Giuliani FC y Atlético La Penca recibirán una inversión total de 60 millones de pesos para obras de infraestructura clave.