En un contexto donde los clubes de barrio y las instituciones sociales cumplen un rol fundamental en la contención y el desarrollo de los jóvenes, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe reafirma su compromiso con el deporte departamental.
Impulso al deporte regional: tres clubes de San Justo recibirán aportes millonarios del Programa Alentar
El senador provincial confirmó que las instituciones Sanjustino, Giuliani FC y Atlético La Penca recibirán una inversión total de 60 millones de pesos para obras de infraestructura clave.
El senador Rodrigo Borla anunció oficialmente la llegada de fondos del Programa Alentar para tres entidades del departamento San Justo, las cuales recibirán una suma de $20 millones cada una.
Inversión en infraestructura: ¿Qué obras se realizarán?
Los fondos, que suman un total de $60 millones distribuidos equitativamente, tienen destinos específicos ya aprobados según las necesidades técnicas presentadas por cada comisión directiva:
Club Sanjustino (San Justo): Los recursos se destinarán a la colocación de chapas metálicas en el techo de su gimnasio, una obra vital para preservar el multiespacio donde se desarrollan diversas disciplinas.
Giuliani Football Club (Gobernador Crespo): La institución utilizará el aporte para la construcción de nuevos vestuarios, mejorando la comodidad y la logística para los deportistas locales y visitantes.
Club Atlético La Penca (La Penca y Caraguatá): Se llevará a cabo la construcción del ingreso sur del predio, una mejora necesaria para el acceso y la seguridad perimetral de la entidad.
Sobre el Programa Alentar
El Programa Alentar no es una iniciativa aislada, sino que se encuentra amparado por la Ley Provincial 14.334. Esta normativa fue diseñada específicamente para brindar asistencia técnica y financiera a clubes deportivos de toda la bota santafesina, permitiendo ejecutar obras de infraestructura y adquisición de equipamiento de pequeña y mediana escala.
"El objetivo principal es potenciar los espacios de integración social", destacaron fuentes legislativas, subrayando que la ley busca que los clubes no solo sean centros de alto rendimiento, sino puntos de encuentro para la comunidad.
Transparencia y seguimiento
Para garantizar el correcto uso de los fondos, el programa cuenta con una comisión de seguimiento encargada de evaluar la viabilidad de los proyectos y supervisar su ejecución. Hasta la fecha, decenas de instituciones en todo el territorio provincial ya han sido beneficiadas, consolidando una política de Estado que busca fortalecer el tejido social a través del deporte.
Con esta nueva inyección de capital, el departamento San Justo da un paso adelante en la modernización de sus instalaciones deportivas, asegurando espacios más dignos y seguros para sus habitantes.