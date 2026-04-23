El Hospital Central de Reconquista concluyó este miércoles el proceso electoral para la conformación de su Consejo de Administración, en el marco de la normalización institucional que lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia.
El Hospital de Reconquista completó la elección de su Consejo de Administración
Con asambleas y la segunda vuelta del estamento no profesional, finalizó el proceso electoral para avanzar en la normalización institucional impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.
Las instancias finales incluyeron la realización de las asambleas para convalidar a los representantes de la Comunidad y de la Cooperadora, que contaban con lista única, y la segunda vuelta de la elección del estamento de trabajadores no profesionales.
El martes 21 de abril se desarrollaron las asambleas convocadas para formalizar la designación de los postulantes únicos. En el caso de la representación de la comunidad, se encontraban habilitadas a participar 39 instituciones que cumplían con los requisitos establecidos.
Como resultado, quedaron convalidados Paola García como representante de la Comunidad, con Juan Cruz Jones como suplente; Cecilia Riego como representante titular de la Cooperadora, con Nicolás Sponton Eitel como suplente.
Asimismo, también con lista única, fueron electos como representantes del estamento profesional Julio César Gallardo (titular) y Mariela Itatí Ramírez (suplente).
La definición del representante de los trabajadores no profesionales se dio este miércoles, en una segunda vuelta entre las fórmulas integradas por Horacio Rajoy y Marta Lese, y Angelina Raquel Bandeo junto a Víctor Manuel Piceda, que habían sido las más votadas en la primera instancia.
En esta oportunidad, la lista encabezada por Angelina Bandeo se impuso con 176 votos sobre un total de 278 emitidos. El nivel de participación fue importante como en la primera vuelta, ya que el padrón contemplaba a 523 personas habilitadas para votar en esta categoría.
Un proceso participativo y ordenado
Valentina Sirtori, integrante de la Secretaría de Participación Social en Salud, destacó que “el desarrollo de todas las instancias previstas en el cronograma permitió garantizar un proceso transparente, con reglas claras y con la participación de los distintos sectores que forman parte de la vida institucional del hospital”.
En ese sentido, señaló que “la realización de las asambleas y de la segunda vuelta, tal como estaba previsto, da cuenta de un proceso ordenado, que respetó cada una de las etapas necesarias para asegurar representatividad y legitimidad en la conformación del Consejo, como nos pidió la ministra de Salud, Silvia Ciancio”.
Sirtori remarcó además que “la normalización no es solo un hecho administrativo, sino una decisión política que busca fortalecer la institucionalidad, promoviendo la participación de los equipos y de la comunidad en los espacios de conducción”.
Finalmente, subrayó que “con la finalización de estas elecciones se iniciarán los procesos administrativos de reconocimiento ministerial para restituir el funcionamiento pleno del Consejo de Administración del Hospital, consolidando un esquema de gestión más participativo y acorde a la normativa vigente”.