Un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) culminó con la detención de tres hombres mayores de edad en la localidad de Pilar, en el departamento Castellanos. El operativo se realizó este miércoles en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual que tiene como víctimas a dos menores.
Pilar: detuvieron a tres hombres en una causa por abuso sexual intrafamiliar
El procedimiento se realizó en una vivienda de calle 7 Jefes al 900 de esa localidad. Las víctimas son dos menores de 10 y 14 años. Secuestraron celulares y otros elementos durante un allanamiento.
La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por una familiar de las víctimas, quien expuso una presunta situación de abuso sexual que afectaba a dos menores de 10 y 14 años dentro del ámbito familiar.
Con estos elementos, tomó intervención la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI, que desplegó una serie de tareas investigativas. Según fuentes del caso, el trabajo permitió reunir pruebas suficientes para avanzar con medidas judiciales.
Allanamiento y detenciones
En cumplimiento de una orden judicial, los efectivos llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 7 Jefes al 900. Durante el procedimiento fueron detenidos tres hombres señalados como presuntos autores de los hechos.
Los implicados fueron identificados por sus iniciales como L. A. P. (65), B. M. P. (28) y A. I. P. (21). Además, en el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.
Intervención judicial y medidas en curso
Por disposición de la fiscal interviniente, Gabriela Lema, los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.
La causa continúa en etapa investigativa, mientras se avanza en la recolección de pruebas y en la toma de medidas tendientes a esclarecer los hechos denunciados. En paralelo, se activaron los protocolos correspondientes para la asistencia y resguardo de las víctimas.