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Pilar: detuvieron a tres hombres en una causa por abuso sexual intrafamiliar

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle 7 Jefes al 900 de esa localidad. Las víctimas son dos menores de 10 y 14 años. Secuestraron celulares y otros elementos durante un allanamiento.

Detenidos por abuso sexual en Pilar. Foto: GentilezaDetenidos por abuso sexual en Pilar. Foto: Gentileza
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Un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) culminó con la detención de tres hombres mayores de edad en la localidad de Pilar, en el departamento Castellanos. El operativo se realizó este miércoles en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual que tiene como víctimas a dos menores.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por una familiar de las víctimas, quien expuso una presunta situación de abuso sexual que afectaba a dos menores de 10 y 14 años dentro del ámbito familiar.

Con estos elementos, tomó intervención la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI, que desplegó una serie de tareas investigativas. Según fuentes del caso, el trabajo permitió reunir pruebas suficientes para avanzar con medidas judiciales.

Allanamiento y detenciones

En cumplimiento de una orden judicial, los efectivos llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 7 Jefes al 900. Durante el procedimiento fueron detenidos tres hombres señalados como presuntos autores de los hechos.

Secuestro de celular en una causa por abuso sexual en Pilar. Foto: GentilezaSecuestro de celular en una causa por abuso sexual en Pilar. Foto: Gentileza

Los implicados fueron identificados por sus iniciales como L. A. P. (65), B. M. P. (28) y A. I. P. (21). Además, en el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Intervención judicial y medidas en curso

Por disposición de la fiscal interviniente, Gabriela Lema, los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Celular secuestrado en una causa por abuso sexual en Pilar. Foto: GentilezaCelular secuestrado en una causa por abuso sexual en Pilar. Foto: Gentileza

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se avanza en la recolección de pruebas y en la toma de medidas tendientes a esclarecer los hechos denunciados. En paralelo, se activaron los protocolos correspondientes para la asistencia y resguardo de las víctimas.

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