Una balacera registrada en la tarde del martes en Alto Verde dejó a dos hombres heridos (uno de ellos,de gravedad) y motivó la apertura de una causa por “Doble homicidio doloso calificado en grado de tentativa”, bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de Santa Fe.
Ataque a tiros en Alto Verde dejó a dos personas heridas; una de gravedad
Un hombre, de 31 años, fue acribillado y presenta tres balazos en espalda, otro en la pierna y otro en región lumbar. En tanto un joven, de 18, recibió impactos en el pómulo y el hombro.
El hecho ocurrió en Pasaje 14, Manzana 3, donde vecinos alertaron a la Central 911 por múltiples detonaciones de arma de fuego.
Ataque a tiros
Al lugar acudió personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, que constató que dos personas habían sido alcanzadas por disparos y trasladadas de urgencia al Hospital José María Cullen.
Las víctimas fueron identificadas como T. G., de 18 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el pómulo derecho y otra en el brazo a la altura del hombro; y F. T., de 31, con tres impactos en la zona del tórax posterior, una lesión con orificio de entrada y salida en la pantorrilla derecha y otra en la región lumbar izquierda.
De acuerdo a fuentes médicas, G. se encontraba en estado estable tras ser asistido y sometido a estudios de diagnóstico por imágenes, mientras que T. permanecía en estado delicado, bajo atención especializada.
Investigación en curso
La causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Gonzalo Iglesias, quien dispuso las primeras medidas investigativas para esclarecer el ataque. En la escena trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la División Científica Forense, realizando relevamientos en busca de evidencias y rastros balísticos.
Según las primeras averiguaciones, ambos hombres habrían sido sorprendidos por terceros que efectuaron múltiples disparos y luego se dieron a la fuga. Por el momento no hay personas identificadas.
Entre las diligencias ordenadas se incluyen entrevistas a posibles testigos, análisis de cámaras de seguridad de la zona y el relevamiento de comunicaciones al 911, con el objetivo de reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades.