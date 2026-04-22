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Ataque a tiros en Alto Verde dejó a dos personas heridas; una de gravedad

Un hombre, de 31 años, fue acribillado y presenta tres balazos en espalda, otro en la pierna y otro en región lumbar. En tanto un joven, de 18, recibió impactos en el pómulo y el hombro.

Ambas víctimas permanecen internadas en el hospital Cullen. Foto: archivo El LitoralAmbas víctimas permanecen internadas en el hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral
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Una balacera registrada en la tarde del martes en Alto Verde dejó a dos hombres heridos (uno de ellos,de gravedad) y motivó la apertura de una causa por “Doble homicidio doloso calificado en grado de tentativa”, bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de Santa Fe.

El hecho ocurrió en Pasaje 14, Manzana 3, donde vecinos alertaron a la Central 911 por múltiples detonaciones de arma de fuego.

Ataque a tiros

Al lugar acudió personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, que constató que dos personas habían sido alcanzadas por disparos y trasladadas de urgencia al Hospital José María Cullen.

Las víctimas fueron identificadas como T. G., de 18 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el pómulo derecho y otra en el brazo a la altura del hombro; y F. T., de 31, con tres impactos en la zona del tórax posterior, una lesión con orificio de entrada y salida en la pantorrilla derecha y otra en la región lumbar izquierda.

De acuerdo a fuentes médicas, G. se encontraba en estado estable tras ser asistido y sometido a estudios de diagnóstico por imágenes, mientras que T. permanecía en estado delicado, bajo atención especializada.

Investigación en curso

La causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios, Gonzalo Iglesias, quien dispuso las primeras medidas investigativas para esclarecer el ataque. En la escena trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la División Científica Forense, realizando relevamientos en busca de evidencias y rastros balísticos.

Según las primeras averiguaciones, ambos hombres habrían sido sorprendidos por terceros que efectuaron múltiples disparos y luego se dieron a la fuga. Por el momento no hay personas identificadas.

Entre las diligencias ordenadas se incluyen entrevistas a posibles testigos, análisis de cámaras de seguridad de la zona y el relevamiento de comunicaciones al 911, con el objetivo de reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades.

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