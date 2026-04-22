Este martes se registraron nuevas pintadas en la Escuela N°202 “Manuel Leiva” de Casilda -dpto. Caseros-. Pasadas las 10, se recibió una llamada al 911 alertando sobre una nueva situación ocurrida durante la mañana.
Nuevas pintadas en la Escuela N°202 “Manuel Leiva” de Casilda
Desde la institución denunciaron que dos alumnas habrían escrito en las paredes de los azulejos de los baños una frase que rezaba: “explota todo”. No obstante, el complejo educativo decidió prohibir el uso de celulares durante toda la semana. Interviene el Ministerio Publico de la Acusación.
En esa línea, la Unidad Regional IV emitió un parte sobre el hecho: “A la hora marginada, ingresa al Despacho 911 Casilda, una carta de incidencia por "Amenaza sin Arma" y al arribar, inmediatamente se entrevistan con la Directora del lugar, quien da cuenta que en el baño de nenas habrían escrito en las paredes de azulejos de color beige, con un lápiz tipo "cerita" de color azul, la frase que comienza así: “EXPLOTA TODO ...", por lo que se fotografió esta escritura.
Seguidamente se procede a librar comunicación telefónica con el 0800 MPA, anoticiando al Órgano Fiscal interviniente, activando los protocolos de trabajo junto a personal policial de PDI Unidad Operativa y Policía Científica. Culminadas las actuaciones en el lugar, se labró el Acta de Procedimiento para ser entregada a la Cría. 1ra”.
Prohibición de celulares
En ese marco, la Escuela N.º 202 “Manuel Leiva” de Casilda dispuso la prohibición del uso y la portación de teléfonos celulares dentro de la institución durante toda la semana. La decisión se tomó a raíz del hecho ocurrido el pasado viernes 17, cuando la institución se vio afectada por amenazas y pintadas que se replicaron en todo el país.
La determinación fue comunicada oficialmente a las familias de los alumnos a través de una nota emitida por el equipo directivo, en la que se solicita que los estudiantes no concurran con dispositivos móviles al establecimiento. La disposición tiene carácter “terminante” y busca resguardar el normal desarrollo de las actividades escolares.