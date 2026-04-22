Ocurrió el martes

Nuevas pintadas en la Escuela N°202 “Manuel Leiva” de Casilda

Desde la institución denunciaron que dos alumnas habrían escrito en las paredes de los azulejos de los baños una frase que rezaba: “explota todo”. No obstante, el complejo educativo decidió prohibir el uso de celulares durante toda la semana. Interviene el Ministerio Publico de la Acusación.