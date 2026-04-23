Una situación poco habitual alteró la rutina sanitaria en la zona este de la ciudad de Santa Fe. En la mañana del miércoles, una mujer dio a luz en el Samco de barrio El Pozo, un efector de atención primaria que no está destinado a la realización de partos. La rápida intervención del personal permitió asistir el nacimiento sin complicaciones.
Parto inesperado: una beba nació en el Samco de barrio El Pozo de Santa Fe
Una mujer llegó con trabajo de parto avanzado y dio a luz en el lugar. La rápida intervención del personal evitó complicaciones y permitió un desenlace positivo.
El episodio ocurrió cerca de las 8.30, cuando una mujer embarazada a término llegó al centro de salud acompañada por su pareja y su madre, con contracciones avanzadas. Según relató la directora del Samco, Jesica Chamorro, la paciente fue recibida por una enfermera que advirtió de inmediato que presentaba ruptura de bolsa.
Ante este cuadro, se activó al resto del equipo médico. La ginecóloga Pilar Giovando que había seguido el embarazo evaluó a la paciente y confirmó que el parto era inminente, por lo que no había margen para un traslado previo hacia un centro de mayor complejidad.
Trabajo en equipo
El Samco, que no cuenta con infraestructura para este tipo de prácticas, se transformó circunstancialmente en sala de partos. La intervención fue llevada adelante por un equipo integrado por la ginecóloga Pilar Giovando, la pediatra Florencia Ferrucci y las enfermeras Laura Pérez y Delcia Leiva.
Cada profesional asumió un rol clave en un procedimiento que exigió coordinación y rapidez. La pediatra se encargó de la recepción de la recién nacida, mientras que el resto del equipo asistió a la madre durante el trabajo de parto.
La recién nacida —una niña— fue recibida en buen estado de salud, con un peso de 2,970 kilogramos. Tanto ella como su madre atravesaron el proceso sin complicaciones, de acuerdo a lo informado por las autoridades sanitarias.
Chamorro destacó el compromiso del equipo y subrayó que, si bien el centro no realiza partos de manera habitual, la respuesta fue efectiva ante la emergencia.
Traslado y evolución favorable
Tras el nacimiento, madre e hija fueron derivadas mediante una ambulancia del sistema de emergencias 107 hacia un efector de mayor complejidad, donde permanecen internadas para su seguimiento.
La directora del Samco indicó además que en las horas posteriores la familia se comunicó para agradecer la atención recibida y confirmó que la beba evoluciona favorablemente.
De acuerdo a registros internos, se trataría del primer parto ocurrido en este centro de salud, lo que convirtió el hecho en un acontecimiento excepcional para el equipo médico y la comunidad del barrio El Pozo.