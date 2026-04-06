Una serie de violentos incidentes se desarrolló durante las últimas horas en las calles del barrio Alto Verde, en la margen este del río Santa Fe, dentro de la capital provincial.
Investigan una seguidilla de incidentes que dejó tres heridos de bala en Alto Verde
Todos los tiros fueron disparados en inmediaciones de la Manzana 3, pero en distintos momentos, entre las últimas horas del domingo y la tarde de este lunes. Dos de las víctimas son familiares.
El primer hecho tuvo lugar en inmediaciones del Pasaje 14 de la Manzana 3 del distrito costero, cuando se terminaba la tarde del domingo.
Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para avisar que se escuchaban detonaciones de arma de fuego. La voz en el teléfono aseguraba que cinco o seis proyectiles habían caído en el techo de su vivienda.
Una patrulla policial llegó al lugar y entrevistó a un joven que les contó que uno de los plomos había destrozado el vidrio de una de sus ventanas.
Cuando los uniformados revisaron la zona hallaron a un hombre de 30 años con un tiro en la zona abdominal.
Este sujeto -que no aportó mucha información sobre lo ocurrido- fue trasladado hasta el dispensario cercano y luego derivado al Hospital José María Cullen, donde quedó internado.
“Delinquiendo”
Poco después, muy cerca, en el sector conocido como Vuelta del Surubí, estalló otra gresca.
Una mujer llamó para avisar que varios sujetos amenazaban con armas de fuego a una familia que tenía menores de edad dentro de la vivienda.
Al llegar, los policías encontraron a un hombre lesionado en la cabeza. Su hermana habría dicho que vecinos lo habían golpeado porque él “andaba delinquiendo”.
El individuo fue trasladado al dispensario de Alto Verde, donde fue asistido por un corte en el cuero cabelludo.
En la cola
El siguiente episodio sucedió horas después, pasada la medianoche, en el Pasaje 16 de la Manzana 3.
Nuevamente se habían escuchado disparos y alguien pidió ayuda porque había un sujeto herido en la nuca y la cola.
Los policías encontraron al herido, un joven de 27 años que sería hermano del sujeto baleado anteriormente.
También terminó en el Hospital Cullen, donde se le diagnosticaron heridas de arma de fuego en la zona de la nuca y también en el glúteo derecho.
En el pie
El último hecho tuvo lugar en la misma manzana 3, donde un muchacho de 20 años fue baleado en un pie.
Como pudo, llegó hasta el dispensario, desde donde luego fue derivado al Hospital Cullen.
Al ser entrevistado, no pudo precisar quién fue el autor del disparo, que gatilló desde el interior de un pasillo.
Las actuaciones continúan en la Comisaría 24a, con las directivas del Ministerio Público de la Acusación.