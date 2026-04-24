El tradicional Festival Argentino de Doma y Folklore de Colón de San Justo comenzó a tomar impulso de cara a su próxima edición, con gestiones conjuntas entre referentes locales y autoridades provinciales para fortalecer uno de los eventos culturales más emblemáticos del centro-norte santafesino.
San Justo proyecta una nueva edición del Festival de Doma y Folklore
Autoridades provinciales y organizadores avanzan en la planificación de la 48ª edición del Festival de Doma y Folklore de Colón de San Justo, que se realizará en septiembre.
En ese marco, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, participó de una reunión de trabajo junto al presidente del Club Colón de San Justo, Aníbal Bieler, y miembros de la comisión directiva de la institución. El encuentro se desarrolló en la ciudad de Santa Fe y tuvo como objetivo avanzar en la organización de la 48.ª edición del certamen.
La comitiva fue recibida por la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, junto a funcionarios del área dependiente del Ministerio de la Producción de Santa Fe.
Durante la reunión se abordaron los principales desafíos logísticos y organizativos, así como las estrategias necesarias para seguir jerarquizando un evento que se ha consolidado como referencia a nivel provincial y nacional.
Desafíos
“Con vistas a la organización de la nueva edición, dialogamos sobre los desafíos y las acciones necesarias para seguir jerarquizando este evento que es orgullo de San Justo y de toda la provincia”, señaló Aeberhard, destacando la relevancia del festival dentro del calendario turístico santafesino.
Por su parte, Borla remarcó la importancia del trabajo articulado entre el ámbito legislativo, el gobierno provincial y las instituciones locales.
En esa línea, coincidieron en que este tipo de iniciativas no solo promueven la cultura tradicional, sino que también generan un impacto positivo en la economía regional a través del turismo y la actividad comercial asociada.
El Festival Argentino de Doma y Folklore del Club Colón de San Justo representa una de las expresiones más significativas de la cultura popular, combinando destrezas criollas con espectáculos musicales y espacios de encuentro comunitario.
Su continuidad y crecimiento dependen en gran medida de este tipo de gestiones, que buscan garantizar su sostenibilidad y proyección.
Fechas
La 48.ª edición del certamen ya tiene fecha confirmada: se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. Según adelantaron los organizadores, el programa incluirá más de 250 montas, la participación de tropillas destacadas, jineteadas, la presentación de más de 20 artistas en escena, además de peñas, paseo de artesanos y un sector de camping para visitantes.
Con una fuerte identidad arraigada en las tradiciones gauchas y el folklore argentino, el festival se consolida año tras año como un espacio que no solo preserva las costumbres, sino que también proyecta a San Justo como un polo cultural y turístico dentro de la provincia de Santa Fe.