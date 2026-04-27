Dutari y Peñaflor brillaron

Reconquista celebró su aniversario con una multitudinaria carrera de 10K

En el marco de los festejos por el 154° aniversario de Reconquista, la ciudad volvió a vibrar con su tradicional carrera de 10 kilómetros, que reunió a 666 participantes. El cordobés Juan Ignacio Dutari y la santiagueña Nélida Peñaflor se consagraron como los grandes ganadores de una jornada marcada por la masiva convocatoria y el entusiasmo deportivo.