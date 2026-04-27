La ciudad vivió una vez más su fiesta deportiva por excelencia con la tradicional competencia de 10 kilómetros desarrollada este sábado 25 de abril.
Reconquista celebró su aniversario con una multitudinaria carrera de 10K
En el marco de los festejos por el 154° aniversario de Reconquista, la ciudad volvió a vibrar con su tradicional carrera de 10 kilómetros, que reunió a 666 participantes. El cordobés Juan Ignacio Dutari y la santiagueña Nélida Peñaflor se consagraron como los grandes ganadores de una jornada marcada por la masiva convocatoria y el entusiasmo deportivo.
El atleta cordobés Juan Ignacio Dutari supo defender la chapa de candidato que traía desde la previa y se llevó el 1er lugar del podio en Reconquista. En tanto, la santiagueña de Frías Nélida Peñaflor, que también se coronó en 2025 y se sabía seria candidata en la previa, fue la ganadora en mujeres de esta 36ª edición.
La competencia principal contó con la participación de 666 corredores, de los cuales 373 fueron atletas locales, quienes se dieron cita en la ciudad de Reconquista para celebrar juntos su aniversario Nº 154.
Dutari demostró su gran nivel atlético al imponerse en la categoría masculina, sacándole a y coronándose campeón de los 10K.
Por su parte, en la categoría femenina, la victoria fue para la santiagueña Peñaflor, quien realizó una carrera impresionante y sacó notable ventaja entre sus seguidoras para su repetir su triunfo en tierras reconquistenses.
Por su parte, María Julia Vázquez (primera en local y tercera en la general) y Demis Pochón fueron los mejores clasificados locales.
La jornada del sábado contó, además, con la tradicional Caminata Aeróbica y el 1K Kids Running, que abrieron la programación deportiva.
A su turno, el intendente Amadeo Enrique Vallejos manifestó su beneplácito asegurando que “muchísimas a los atletas que decidieron participar en el evento en esta ciudad, realmente llena el corazón. Gracias a todos los que están presentes festejando el 154° aniversario de nuestra ciudad”, a la vez que dio la bienvenida y felicitó a los corredores que participan de la competencia principal.