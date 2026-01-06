Avellaneda celebrará su 147° aniversario con música, danza y propuestas para toda la comunidad

El intendente Gonzalo Braidot encabezó la presentación oficial del cronograma de actividades con motivo del 147° aniversario de la ciudad de Avellaneda, que se celebrará el próximo 18 de enero.
Los festejos principales serán el 18 de enero en la Plaza Central, con la participación de artistas locales y regionales, en el marco de una nutrida agenda cultural, deportiva y recreativa que se extenderá durante todo el mes.
Los festejos se extenderán durante todo el mes e incluirán propuestas culturales, deportivas, recreativas e institucionales, pensadas para vecinos y visitantes de todas las edades.
El anuncio se realizó en conferencia de prensa y contó con la participación de representantes de distintas instituciones locales que forman parte de la agenda conmemorativa.
Las celebraciones principales tendrán lugar el sábado 18 de enero desde las 20, en la Plaza Central “9 de Julio”, donde se desarrollará el acto protocolar seguido de los festejos populares.
El escenario contará con la actuación de la Compañía Municipal de Danzas Folklóricas, que presentará un espectáculo de malambo, además de Tadeo Di Benedetto, el grupo Quinán con su propuesta folklórica y El Brujo Ezequiel, con un show de cumbia para el cierre.
Ese mismo día, por la mañana, a las 10 horas, se celebrará la tradicional misa de acción de gracias en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. Luego, se podrá visitar la muestra “Postales de antaño”, organizada por el grupo Atrapasueños Rurales, y compartir el clásico vermut en el Bodegón de Nito.
Durante la presentación, Omar Debárbora brindó detalles sobre el Festival Provincial Nuestro Canto, que se realizará los días 9 y 10 de enero. En tanto, Sergio Bianchi, del Club Mandiyú, se refirió al tradicional Baile de Campo, previsto para el 24 de enero, mientras que Martín Ponticelli, del Club La Costa, anunció la Fiesta del Asado a la Estaca, programada para el 7 de febrero.
La agenda cultural incluye además muestras artísticas, presentaciones de libros, peñas folklóricas y encuentros que ponen en valor la identidad local, como “Mixturas – Música y arte joven”, la Peña “La Silleta y la Alpargata” y exposiciones vinculadas a la historia de la ciudad.
El programa contempla también una fuerte presencia de actividades deportivas y recreativas, entre ellas torneos de fútbol senior y femenino, bochas, tejo, loba, cinchín y mora, además de una bicicleteada nocturna por caminos rurales y una visita histórico-cultural al Cementerio Municipal, que propone un recorrido por la memoria colectiva de Avellaneda.
Desde el Municipio destacaron que esta amplia agenda busca celebrar la historia, fortalecer el sentido de pertenencia y promover el encuentro comunitario, consolidando a Avellaneda como una ciudad activa, participativa y con una fuerte identidad cultural.