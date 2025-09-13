Avellaneda: sede de una jornada provincial sobre discapacidad

Esta semana, en el Centro de Innovación de Avellaneda, se llevó adelante una nueva edición de la Jornada de Capacitación “Claves para la acción: Discapacidad y territorio”, destinada a equipos de atención primaria de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
La apertura estuvo a cargo del intendente, Gonzalo Braidot, junto a Marina Bordigoni, subsecretaria de Municipios y Comunas, y Florencia Ottolini, subsecretaria de Personas con Discapacidad. En su mensaje, el mandatario local deseó un fructífero intercambio entre los participantes y destacó la importancia de “generar comunidades verdaderamente inclusivas, donde el concepto de discapacidad esté presente en cada programa, en las políticas públicas de los gobiernos locales, en las instituciones y en el gobierno provincial”.
Se trata de la tercera capacitación organizada por el Gobierno provincial, tras las ediciones realizadas en Rosario y en Santa Fe, que ahora tuvo como sede a Avellaneda.
El objetivo de la jornada fue fortalecer la perspectiva de derechos en discapacidad y promover el trabajo en red entre los distintos niveles de gobierno, con el fin de implementar políticas inclusivas en el territorio.
El programa incluyó una exposición sobre el paradigma social de la discapacidad y las barreras culturales y simbólicas, a cargo de tres especialistas, y la presentación de programas de la Subsecretaría nacional, donde se abordaron requisitos y líneas de acción.
También participaron Federico de los Reyes, director Provincial de Personas con Discapacidad de la zona centro norte; María Laura Corgniali, directora Provincial de Desarrollo Territorial Zona Norte y Miriam Cainelli, coordinadora de Políticas para la Infancia y la Inclusión del Municipio de Avellaneda, junto a su equipo.
