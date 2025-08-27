#HOY:

Avellaneda avanza con el pavimento en calle 114 del barrio Cooperación

Indicaron que en los próximos días se continuará con la construcción de cordones, mientras que la calzada permanecerá en proceso de fraguado.

El propio intendente Braidot visitó la obra. Foto: Gentileza
 14:44
Por: 

“Seguimos invirtiendo en obras que mejoran la conectividad y la calidad de vida en nuestros barrios”, destacó el Intendente Gonzalo Braidot, quien, junto a la Secretaria de Planeamiento Territorial y Obras Públicas, Gisela Acosta, visitó las tareas de hormigonado que la Municipalidad lleva adelante en la Calle 114 del B° Cooperación, en el tramo comprendido entre el Pasaje 109-111 y la Av. San Martín Oeste.

Durante la jornada, el personal ejecutó la disposición y nivelación del hormigón, el alisado manual y la colocación de juntas de dilatación, tareas esenciales para garantizar la durabilidad del pavimento. Finalmente, se aplicó antisol, una película protectora que asegura el correcto secado.

En los próximos días se continuará con la construcción de cordones, mientras que la calzada permanecerá en proceso de fraguado hasta alcanzar la resistencia necesaria para habilitarla al tránsito.

