Licitan obras millonarias para el SAMCo de Gobernador Crespo

El Gobierno de Santa Fe lanzó la licitación para la ampliación y refacción del SAMCo Dr. Carlos Boratti en Gobernador Crespo. La obra, con un presupuesto oficial de $1.684.000.000, es una de las inversiones más significativas en el departamento San Justo. El anuncio fue realizado por el senador provincial Rodrigo Borla en una conferencia de prensa, donde brindó detalles sobre el proyecto.
Según el pliego de bases y condiciones, el presupuesto está actualizado a abril de este año. La apertura de sobres para conocer las ofertas de las empresas interesadas se realizará el próximo 23 de septiembre a las 12 horas en las instalaciones del propio SAMCo. Se estima que el plazo de ejecución de los trabajos será de 360 días.
Borla destacó que esta obra forma parte de un conjunto de proyectos históricos que se están llevando a cabo en la región
Borla destacó que esta obra forma parte de un conjunto de proyectos históricos que se están llevando a cabo en la región. "Es una más de tantas obras históricas que se están concretando en todo el departamento", afirmó el senador.
En su intervención, Borla mencionó otras gestiones importantes en la zona:
La reciente licitación por más de $4.000 millones para trabajos en la Ruta 39 y el puente sobre el río Salado en La Penca.
La construcción de un total de 23 nuevas aulas en la región.
Borla destacó que esta obra forma parte de un conjunto de proyectos históricos que se están llevando a cabo en la región
El avance en el proyecto ejecutivo para la futura rotonda de acceso sur a Gobernador Crespo.
El senador concluyó destacando el impacto de la gestión provincial en el territorio, afirmando que su equipo ha gestionado un total de 70 obras hasta la fecha.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.