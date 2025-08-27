Departamento Las Colonias

Seguridad: Provincia puso en funcionamiento el Centro de Denuncias 911 de Esperanza

La herramienta permite a los ciudadanos realizar una denuncia telefónica de hechos que no revistan una emergencia. “Es una forma de facilitarle la vida a la gente”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.