Seguridad: Provincia puso en funcionamiento el Centro de Denuncias 911 de Esperanza
La herramienta permite a los ciudadanos realizar una denuncia telefónica de hechos que no revistan una emergencia. “Es una forma de facilitarle la vida a la gente”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Cococcioni, presentó este martes el Centro de Denuncias 911 (CD+911) en la ciudad de Esperanza.
Créditos: Manuel Fabatia
El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, presentó este martes el Centro de Denuncias 911 (CD+911) en la ciudad de Esperanza, que ya se encuentra habilitado y operando en la recepción telefónica de denuncias de hechos presuntamente delictivos, que no constituyan emergencia.
El acto se desarrolló en el Centro Cultural “Dante Alighieri” de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, y participaron también el intendente Rodrigo Müller; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; la diputada provincial Jimena Senn; y los directores provinciales de Atención de Emergencias, Pablo Polito; y de Centro Territoriales de Denuncias, Patricia Virili.
Cococcioni destacó el trabajo conjunto entre los gobiernos provincial y municipal, junto con la Policía santafesina, para poder sumar esta herramienta, y explicó que “la gente a partir de ahora va a poder llamar al 911 y realizar una denuncia. Su llamada va a ser transferida desde los operadores de la Central de Emergencias hasta un Centro de Denuncias virtual y será atendido por abogados. Es el mismo sistema de los Centros Territoriales o presenciales, pero se va a poder hacer telefónicamente”. Luego, el denunciante “va a recibir en su celular un PDF con firma digital, un documento que le va a servir de constancia”.
El funcionario indicó que “esto se pensó para denuncias de bajo riesgo, es decir, que no requiere en la emergencia la unidad policial haciendo una verificación en el lugar. También es una forma de facilitarle las cosas y la vida al ciudadano, así que esperamos que la gente se apropie de esta herramienta”.
Importancia de la denuncia
Por otro lado, Cococcioni destacó el valor de este tipo de denuncias que conforman “lo que hoy llamaríamos la cifra negra, es decir, la criminalidad no registrada, porque muchas veces son hechos que la gente no denuncia y el Estado no tiene registro de esto. Poder tomar en cuenta estos hechos delictivos nos ayuda a mejorar la prevención”.
Finalmente, el ministro agregó que este nuevo CD+911 abarca a toda la zona de influencia de Esperanza que cuenta con el servicio del 911: “Esta implementación se está haciendo de manera gradual, empezó con Santa Fe y Rosario y se va extendiendo. La regla va a ser que donde haya 911, hay posibilidad de hacer denuncia a través del 911”.
Al respecto, Coudannes recordó que el CD+911 se fue implementando “de manera progresiva desde marzo de este año. Arrancamos con Santa Fe, Santo Tomé y Rosario, y después ampliamos a las áreas metropolitanas de cada localidad. Sumamos el departamento Garay, también Rafaela, Reconquista, Avellaneda, y ahora venimos a Las Colonias”.
En ese sentido dijo que “hay una muy buena la respuesta: en Santa Fe hasta al 31 de julio tuvimos más de 700 llamados y 1.500 llamadas en Rosario: el 90 % son denuncias y un 10 % de orientaciones, es decir, los abogados también tienen la posibilidad de, si el hecho no reviste una denuncia en lo penal, orientar, asesorar y recomendar al vecino a dónde dirigirse con su reclamo”, concluyó.
Denuncia, asesoramiento y seguimiento
La atención del CD+911 está a cargo de abogados, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados. La persona denunciante recibirá su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunicará al Ministerio Público de la Acusación vía Sistema de Información Único Criminal (SIUC).
En caso de ser necesario, en situaciones sensibles, se activarán los protocolos vigentes en los Centros de Denuncia, como dar aviso al fiscal en turno o dar intervención a las distintas áreas especiales para no dilatar ninguna medida urgente. El tiempo aproximado del proceso de denuncia a través del CD+911 es de 30 a 45 minutos.
