Agua potable: finalizó una obra imprescindible en Colonia Cello
La inversión en la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro permitió la ampliación de la red domiciliaria y la incorporación de equipamiento para mejorar la potabilización del agua, beneficiando a más de 100 vecinos de esa localidad.
"Estamos comprometidos con el objetivo de llevar infraestructura esencial a cada rincón de la provincia", aseguró el ministro Enrico.
El Gobierno de Santa Fe finalizó una obra clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Colonia Cello, en el departamento Castellanos, donde finalizó junto a la comuna los trabajos para ampliar la red de agua potable y mejorar el acceso al servicio para más de 100 vecinos de la localidad.
En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “esta obra refleja la voluntad política del gobernador Maximiliano Pullaro: estamos comprometidos con el objetivo de llevar infraestructura esencial a cada rincón de la provincia. El acceso a agua segura es un derecho básico y una prioridad para nuestra gestión. Con intervenciones concretas como esta, saldamos deudas históricas y cambiamos la vida de los santafesinos”.
La obra contempló el desarrollo de la red domiciliaria, con 3.200 metros de cañerías de PVC, la provisión y recambio de electrobombas sumergibles trifásicas y monofásicas, recambio de membranas, filtros multimedia, cabezales, bombas dosificadoras, vasos porta filtros, manómetros y microfiltros.
Detalles de los trabajos
Por su parte, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmirolli, explicó que “el proyecto incluyó el recambio y la incorporación de equipamiento clave para garantizar la potabilidad y continuidad del servicio: incorporamos electrobombas, membranas para la planta de ósmosis inversa, bombas dosificadoras de cloro y otros elementos que aseguran la calidad del agua que sale de las canillas de cada uno de los hogares”.
Con una inversión de $4.710.868,80, a través de un aporte no reintegrable, el gobierno de la provincia finalizó una obra que mejora significativamente la capacidad de producción de agua tratada para los vecinos y vecinas de Colonia Cello, asegurando calidad, continuidad y seguridad en la provisión del servicio.
Acompañamiento
Finalmente, la presidenta comunal, María del Carmen Heck, agradeció “el acompañamiento permanente del gobierno provincial en las figuras del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico, porque hoy nuestra comunidad tiene un servicio de agua potable moderno, confiable y seguro. Esta mejora impacta directamente en la vida diaria de todas las familias”.
