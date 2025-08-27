Sanford: piden 25 años de prisión para un hombre acusado de abuso sexual

Este martes en los Tribunales Provinciales de Casilda, comenzó el juicio oral contra Alberto B., acusado de abusar sexualmente de una víctima menor de edad en reiteradas oportunidades. El tribunal a cargo del debate está integrado por los jueces de primera instancia Dres. Mariel Minetti, Álvaro Campos y Marisol Usandizaga.
Por tal motivo, el Fiscal Dr. Juan Pablo Baños solicitó la pena de 25 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado, mientras duró la minoría de edad y la convivencia preexistente y corrupción de menores agravado en concurso ideal, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, consumados y en calidad de autor, todos en concurso real.
Se le atribuyó a Alberto B., haber abusado sexualmente de una menor de edad desde el año 2006, prolongándose y reiterándose estos hechos en el tiempo hasta el año 2016, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la víctima en la localidad de Sanford. Además, se le atribuyó haber abusado de la misma víctima en varias oportunidades durante el año 2018, cuando tenía aproximadamente 21 años de edad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.