Policías rescataron a un hombre que pretendía quitarse la vida arrojándose desde un puente en Avellaneda

A las 06:50 del jueves, personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Avellaneda fue comisionado por la operadora de emergencias 911 hacia el puente alto del barrio Don Pedro, ante un aviso por intento de suicidio.
En un acto de arrojo, los uniformados lograron ponerlos a salvo.
Según la comunicación, una persona se encontraba con intenciones de quitarse la vida, aportándose su descripción. Al arribar al lugar, los efectivos corroboraron lo informado y observaron a un hombre sobre la baranda del puente que cruza la Ruta 11, con la mitad de su cuerpo orientado hacia el vacío, en evidente estado de nerviosismo, manifestando que no quería vivir más y que se arrojaría.
Ante ello, el personal policial comenzó a dialogar con el sujeto mientras arribaban los servicios de emergencias médicas 107. En un momento de descuido, la inspectora Natalia López y el subinspector Ariel Micheloud lograron sujetarlo de los brazos, mientras que personal médico y la oficial Rivero asistieron desde el otro lado, consiguiendo finalmente ponerlo a salvo.
Una vez contenida la situación, el hombre fue trasladado al Hospital Regional de Reconquista para su correcta atención, acompañado por personal policial.
