Villa Gobernador Gálvez rinde homenaje a sus adultos mayores
El acto de reconocimiento no solo fue formal, sino también festivo. Los homenajeados, que han visto crecer y evolucionar a Villa Gobernador Gálvez, disfrutaron de la música en vivo de Ariel Montaño y de un vibrante espectáculo de danzas a cargo del grupo de danzaterapia del Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores.
“Tenemos un fuerte compromiso con recuperar el sentido de pertenencia, y valorar a personas que han dedicado tanto esfuerzo al crecimiento de la ciudad es un paso fundamental”, resaltó Ricci.
En un emotivo encuentro celebrado en la Casa de la Cultura, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez continuó con la tradición del "Octubre Dorado", rindiendo homenaje a un grupo de ocho vecinos y vecinas cuya trayectoria de vida se entrelaza con la historia misma de la ciudad. Se trata de los nuevos "ciudadanos honoríficos", personas que han residido en la localidad por 75 años o más.
Sentido de pertenencia
El intendente Alberto Ricci destacó que el objetivo principal de la iniciativa es "recuperar el sentido de pertenencia" en la comunidad.
"Es un reconocimiento a vecinos y vecinas que hace 75 años o más habitan nuestra ciudad, sean nacidos acá o en cualquier parte del mundo, pero que viven acá contagiando sentido de pertenencia y demostrando un vínculo muy profundo con Villa Gobernador Gálvez", explicó el mandatario, atribuyendo la idea al coordinador de Adultos Mayores, Eduardo Bulsicco.
"Un Mimo y un Orgullo"
La emoción fue palpable en las palabras de los protagonistas, quienes ven en este reconocimiento la valoración de toda una vida dedicada a la ciudad.
Elisa Morandi, una de las distinguidas, expresó su alegría: "Para mí es un orgullo y un honor por haber trabajado durante tantos años en esta ciudad y para esta ciudad. Me alegra que reconozcan lo que uno ha hecho; lo tomo como algo más que un mimo, porque nosotros ayudamos a hacer grande a esta ciudad, yo nací acá y la amo".
Por su parte, Delia Algarañaz, quien pronto cumplirá 80 años, se mostró igualmente conmovida y compartió un mensaje de vitalidad a sus pares: "Este reconocimiento para mí significa algo muy especial y me siento muy orgullosa de ser nacida y criada en Villa Gobernador Gálvez. He andado mucho, y sigo dando pasos hacia adelante... que sigan, se diviertan, caminen, que eso nos da salud".
Los ocho ciudadanos honoríficos reconocidos en esta ocasión son: Héctor Troielli, María Rosa Rosconi, Elisa Morandi, Delia Algarañaz, José Cambiaso, Miguel Mazzini, Aldo D'Alleva y Orlando Liparelli.
