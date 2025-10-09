"Ciudadanos Honoríficos"

Villa Gobernador Gálvez rinde homenaje a sus adultos mayores

El acto de reconocimiento no solo fue formal, sino también festivo. Los homenajeados, que han visto crecer y evolucionar a Villa Gobernador Gálvez, disfrutaron de la música en vivo de Ariel Montaño y de un vibrante espectáculo de danzas a cargo del grupo de danzaterapia del Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores.