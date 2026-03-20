Norte santafesino

Repudio unánime del arco político de Avellaneda tras las amenazas contra el intendente

El cuerpo deliberativo local emitió una declaración oficial tras los hechos de público conocimiento. Reclamaron el esclarecimiento del caso, expresaron su apoyo a la familia del mandatario y destacaron el trabajo de la Policía de Investigaciones para sancionar a los responsables.