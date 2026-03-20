Repudio unánime del arco político de Avellaneda tras las amenazas contra el intendente

El Concejo Municipal de Avellaneda se pronunció de manera contundente frente a las recientes amenazas recibidas por el intendente Gonzalo Braidot.
El cuerpo deliberativo local emitió una declaración oficial tras los hechos de público conocimiento. Reclamaron el esclarecimiento del caso, expresaron su apoyo a la familia del mandatario y destacaron el trabajo de la Policía de Investigaciones para sancionar a los responsables.
El Concejo Municipal de Avellaneda se pronunció de manera contundente frente a las recientes amenazas recibidas por el intendente Gonzalo Braidot.
A través de un documento oficial, los ediles manifestaron su más enérgico repudio y advirtieron sobre la gravedad de estos episodios para el normal funcionamiento de la vida democrática en la ciudad.
En el texto aprobado por el cuerpo legislativo, se remarcó que este tipo de acciones atentan directamente contra la paz social y el respeto institucional.
Los concejales hicieron pública su solidaridad no solo con el mandatario, sino también con su entorno familiar, haciendo hincapié en que ninguna diferencia política puede justificar métodos de coacción o violencia.
"Es imperativo preservar los canales de diálogo y el respeto por las instituciones", señalaron desde el recinto, subrayando que la convivencia democrática es un valor innegociable para la comunidad de Avellaneda.
Por otro lado, el arco político local valoró la celeridad con la que vienen actuando la Policía de Investigaciones (PDI) y los organismos judiciales competentes.
En este sentido, instaron a que se agoten todas las instancias necesarias para identificar la autoría de las amenazas y se apliquen las sanciones correspondientes.
El cuerpo legislativo concluyó su declaración solicitando un pronto esclarecimiento de los hechos para llevar tranquilidad a la ciudadanía y garantizar que la labor del Ejecutivo municipal pueda desarrollarse sin condicionamientos externos.