Reconquista

Épica en Uruguay: Romina Ybran se coronó campeona sudamericana tras superar una dura caída

La pedalista del norte santafesino se impuso en la categoría Damas Máster B2 del Sudamericano de XCM en Minas. Superó una dura caída en la tercera etapa y completó el exigente circuito de las sierras de Lavalleja para subir a lo más alto del podio.