Épica en Uruguay: Romina Ybran se coronó campeona sudamericana tras superar una dura caída

El mountain bike regional vuelve a celebrar un logro internacional de la mano de Romina Ybran.
La pedalista del norte santafesino se impuso en la categoría Damas Máster B2 del Sudamericano de XCM en Minas. Superó una dura caída en la tercera etapa y completó el exigente circuito de las sierras de Lavalleja para subir a lo más alto del podio.
El mountain bike regional vuelve a celebrar un logro internacional de la mano de Romina Ybran.
La ciclista oriunda de Reconquista alcanzó la gloria máxima en territorio uruguayo al consagrarse Campeona Sudamericana de XCM (Maratón de Mountain Bike) en la categoría Damas Máster B2, tras una actuación que combinó solidez técnica y una notable fortaleza física ante la adversidad.
La competencia, enmarcada en la prestigiosa Scott Marathon 2026, se desarrolló durante tres jornadas (13, 14 y 15 de marzo) en la localidad de Minas, Departamento de Lavalleja. El evento, que reunió a los máximos exponentes de la disciplina de distintos países del continente, se caracterizó por un entorno natural imponente pero implacable.
El desafío no fue menor: cuatro etapas distribuidas en tres días de competencia, con un recorrido total aproximado de 190 kilómetros. La geografía de las sierras de Lavalleja impuso un desnivel positivo acumulado de 3.900 metros, con ascensos constantes y tramos sumamente técnicos.
Según describieron los protagonistas, el circuito se transformó en un verdadero escenario "rompe-piernas".
El suelo, con predominio de pasto pesado que exigía una tracción extrema, se sumó a repechos explosivos y zonas de piedras sueltas de diversos tamaños que pusieron a prueba el control de las bicicletas y la resistencia de los competidores, sin dar respiro ni sectores de llano prolongado.
Más allá del rendimiento deportivo, la consagración de Ybran estuvo marcada por un momento crítico durante la tercera etapa (Contrarreloj). La santafesina sufrió una fuerte caída que le provocó heridas visibles en el rostro, incluyendo un fuerte golpe en el ojo y una inflamación severa en la zona bucal.
Pese al dolor y las dudas lógicas tras el accidente, la determinación de la reconquistense fue mayor: decidió largar la cuarta y última etapa para defender su posición en la clasificación general.
Su esfuerzo no solo le permitió mantener el liderazgo para obtener el título sudamericano, sino que además se alzó con el segundo puesto en su categoría dentro de la clasificación general de la Scott Marathon.
Con este resultado, Romina Ybran reafirma su vigencia en el ciclismo de montaña de élite, llevando la bandera de Santa Fe a lo más alto del podio continental en una de las pruebas más exigentes del calendario sudamericano.