Mesa Provincial de Agricultura Familiar: buscan para potenciar el desarrollo rural en el norte santafesino

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, dejó formalmente constituida la Mesa Provincial de Agricultura Familiar. El encuentro, realizado en la emblemática Estancia Las Gamas, marca un paso importante para transformar las demandas del sector en políticas públicas sostenibles y coordinadas.
Al respecto, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, sostuvo que replicando la conducta basada en escuchar a los ciudadanos, a los actores y a las instituciones, hemos conformado formalmente la Mesa de Agricultura Familiar.
"La modalidad de trabajo será abordar la agenda pública mediante mesas, una dinámica propia de nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini, y que ya cuenta con casi 50 espacios de este tipo".
"En estos ámbitos se escucha al sector privado y a los actores territoriales, con el objetivo de atender demandas, trazar una agenda común y construir, a partir de esta metodología, políticas públicas consistentes”.
Santa Fe consolida la Mesa Provincial de Agricultura Familiar
“Esta mesa en particular no responde a una cadena productiva específica, sino a una realidad transversal: la de familias de productores que enfrentan diversas necesidades, algunas estructurales y otras vinculadas al acceso a financiamiento, información y asistencia técnica".
"Formalizar este espacio resulta sumamente relevante tanto para el Ministerio como para la Secretaría, ya que permite consolidar líneas de trabajo que veníamos desarrollando y, al mismo tiempo, darles mayor visibilidad dentro de los ámbitos gubernamentales”, concluyó.
La Mesa se consolida como un ámbito de diálogo directo entre el Estado y los actores territoriales, es por ello que participaron la jornada funcionarios provinciales, referentes locales, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organizaciones del sector, familias campesinas y pequeños productores, junto a los legisladores provinciales Sergio Rojas y representantes de Dionisio Scarpin.
Ejes estratégicos
En el encuentro se le dió continuidad a la agenda de trabajo iniciada en reuniones anteriores y durante el mismo se definieron las prioridades que marcarán la agenda de trabajo inmediata entre las que se destacan el financiamiento y asistencia técnica para facilitar el acceso a recursos para mejorar la escala productiva.
Santa Fe consolida la Mesa Provincial de Agricultura Familiar
La infraestructura rural a través de inversiones clave para garantizar la conectividad y servicios en el norte provincial.
Además, la Mesa buscará integrar a otras áreas de Gobierno para abordar de forma transversal temáticas de género, juventud y educación, para aspirar a tener una mesa con visión amplia e integral.
Presentes
El encuentro contó también con la participación de la coordinadora de la Mesa, Yolanda Arce; el director de Desarrollo Territorial Agropecuario, Dieter Von Pannwitz, y el presidente de la Fundación Las Gamas, Facundo Ferraris.