Impactante despiste de un micro en Circunvalación Oeste; trasladan a varios heridos

Durante la mañana del viernes en la ciudad de Santa Fe un colectivo de larga distancia, que avanzaba en sentido sur-norte, protagonizó un violento despiste a la altura de la estación de bombeo N° 2. El episodio, cargado de dramatismo, movilizó a numerosos servicios de emergencia y dejó como saldo varios heridos.
Por causas que aún permanecen bajo investigación, el conductor perdió el control del micro. La mole, fuera de dominio, impactó de lleno contra el guardarraíl central, lo que provocó una brusca desviación de su trayectoria.
Cruzó al carril contrario
Sin posibilidad de ser contenido, el vehículo cruzó hacia el carril contrario y terminó su derrotero encajado en un profundo zanjón al costado de la calzada.
El colectivo pertenece al Centro de Día “Aprendiendo a Ser Paraná” y trasladaba a un contingente de personas con discapacidad, lo que añadió mayor preocupación y tensión al cuadro general.
Testigos ocasionales describieron escenas de angustia e incertidumbre en los minutos posteriores al siniestro, mientras algunos pasajeros intentaban salir por sus propios medios y otros aguardaban asistencia.
Traslado de pasajeros heridos al holspital. Foto: Gentileza
Traslados al hospital
Como consecuencia del impacto, diez personas resultaron lesionadas. De ese total, tres debieron ser trasladadas en ambulancias hasta el hospital Iturraspe, donde fueron asistidas por lesiones que, en principio, no revestirían gravedad.
En el lugar se desplegó un importante operativo de emergencia. Patrulleros, unidades sanitarias y personal de Bomberos Zapadores trabajaron intensamente para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Entre los rescatados se encontraban el chofer y varios pasajeros que habían quedado atrapados dentro de la unidad siniestrada.
Patrulleros, unidades sanitarias y personal de Bomberos Zapadores trabajaron en el lugar. Foto: El Litoral.
Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades competentes, que ahora buscan establecer con precisión qué originó el despiste. No se descartan fallas mecánicas ni una eventual distracción al volante, aunque por el momento todo se maneja en el terreno de las hipótesis.