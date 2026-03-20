Mar del Plata: quiso denunciar una estafa en una comisaría y terminó agredida por un policía

Una situación de extrema tensión se vivió en una comisaría de Mar del Plata, donde una mujer denunció haber sido agredida por un policía cuando intentaba radicar una denuncia por una presunta estafa que afectaba a su comercio familiar. El hecho ocurrió en la seccional 16° y, tras la difusión del caso, el efectivo fue desafectado de sus funciones.
De acuerdo con la reconstrucción del episodio, Teresa Lissalt del Pilar se había acercado junto a su pareja para advertir que un perfil de Facebook ofrecía productos y señalaba su vidriería y cerrajería como punto de entrega. Según relató, la cuenta vendía espejos artesanales similares a los de su negocio y derivaba a los supuestos compradores hasta su local.
Siempre según esa versión, el subteniente consultó con otro efectivo y luego les comunicó que, “al momento”, no existía delito penal porque no se había producido un robo concreto. La respuesta generó el enojo de la mujer, que insistió en que la maniobra dañaba a su comercio y anticipó que denunciaría la negativa policial a tomarle la presentación.
La situación escaló cuando la pareja de la mujer salió unos segundos de la dependencia y el policía le respondió con una frase insultante. En ese momento, ella sacó su celular para filmarlo y, según quedó reflejado en la denuncia, el efectivo primero intentó cubrirse el rostro, pero luego se levantó, la empujó e intentó sacarla por la fuerza de la comisaría.
Tras el incidente, la mujer empezó a gritar que había sido golpeada y reclamó la intervención de otros efectivos que estaban en la dependencia. Según se informó, los policías que se acercaron después le pidieron disculpas, mientras ella y su pareja exigían que se actuara contra el subteniente involucrado.
Como consecuencia del hecho, el policía fue apartado por tres meses. La mujer anticipó además que llevará el caso a la Justicia y cuestionó con dureza el accionar del agente, al señalar que no está apto para integrar la fuerza.