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Mar del Plata: quiso denunciar una estafa en una comisaría y terminó agredida por un policía

El episodio ocurrió en la comisaría 16°, donde una mujer se presentó junto a su pareja para denunciar una maniobra vinculada a publicaciones falsas en Facebook Marketplace. Según la denuncia, un subteniente se negó a tomarle la exposición, la insultó y luego la atacó físicamente dentro de la seccional.