Mar del Plata: un hombre murió tras descompensarse al salir de una clase de natación

Una mañana habitual de actividad física terminó en tragedia en Mar del Plata, donde un hombre de 63 años murió tras descompensarse en un natatorio municipal luego de participar de una clase de natación. El episodio ocurrió en el complejo Alberto Zorrilla y generó conmoción entre quienes compartían la jornada con él.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el hombre había asistido a primera hora al establecimiento y era habitué del lugar. Sus compañeros ya lo conocían y sabían que, una vez terminada la actividad grupal, solía permanecer algunos minutos más dentro de la piscina.
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Ese miércoles, después de finalizar la clase correspondiente al nivel 2, decidió quedarse haciendo inmersiones. En una de esas maniobras, se descompensó y no volvió a salir a flote.
A partir de ese momento, el personal del natatorio inició maniobras de reanimación durante unos 40 minutos y utilizó un desfibrilador. Cuando llegó la ambulancia, los médicos también le suministraron adrenalina y oxígeno, pero pese a los esfuerzos no lograron salvarlo y el hombre murió en el lugar.
Según se conoció, el nadador había presentado el apto médico minutos antes de ingresar a la clase. Ese control tenía fecha del 12 de marzo y, además, en la declaración jurada no había consignado enfermedades preexistentes ni consumo de medicamentos, pese a versiones que hablaban de una enfermedad oncológica reciente.
Tras el fallecimiento, desde el Ente Municipal de Deportes y Recreación de Mar del Plata informaron el cierre del natatorio durante la jornada por el “lamentable fallecimiento de un alumno de la institución” y expresaron su acompañamiento a quienes lo conocían.