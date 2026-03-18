Video: una pelea entre jóvenes en Berazategui terminó con un chico de 18 años asesinado

Una violenta pelea entre jóvenes terminó en tragedia en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, donde un chico de 18 años fue asesinado durante una confrontación ocurrida en plena vía pública. El episodio se registró en la Plaza San Martín y generó conmoción entre los vecinos de la zona.
La víctima fue identificada como Santiago Agustín González. Según trascendió, el joven resultó gravemente herido en medio de un enfrentamiento entre dos grupos que se desató durante la noche del domingo, en circunstancias que ahora son materia de investigación.
Parte de la brutal secuencia quedó captada por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la plaza. Esas imágenes serán clave para reconstruir cómo comenzó la pelea, quiénes participaron y de qué manera se produjo el ataque que terminó con la muerte del adolescente.
En medio del enfrentamiento, González recibió varios disparos y cayó herido de gravedad. Tras el ataque, fue asistido y trasladado de urgencia al hospital Evita Pueblo, adonde ingresó en estado crítico.
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Pese a los esfuerzos médicos, el joven murió poco después de haber sido internado. La confirmación de su fallecimiento profundizó la conmoción por un hecho que volvió a poner el foco sobre la violencia entre grupos de jóvenes en espacios públicos del conurbano bonaerense.
Con el avance de la investigación, los peritos analizan las grabaciones de las cámaras y el resto de las pruebas reunidas en la causa para identificar a los agresores y determinar responsabilidades. Mientras tanto, el crimen de Santiago Agustín González sacudió a Berazategui y abrió una nueva escena de dolor en el distrito.
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