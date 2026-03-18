Conmoción

Video: una pelea entre jóvenes en Berazategui terminó con un chico de 18 años asesinado

El crimen ocurrió en la Plaza San Martín, y parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Evita Pueblo, donde murió poco después por la gravedad de las heridas.