Festejaba sus 50 años y fue detenido: así cayó el líder de una banda narco en La Plata
Un despliegue policial con 13 allanamientos simultáneos permitió desarticular la organización delictiva, arrestar a otros ocho integrantes y secuestrar cocaína, marihuana, armas, dinero en efectivo y distintos elementos clave para la investigación.
Festejaba sus 50 años en La Plata y lo detuvieron.
Un megaoperativo policial desarticuló una banda narco familiar que operaba en la ciudad de La Plata, tras la realización de 13 allanamientos simultáneos. El principal sospechoso, identificado como D.A., fue detenido en una quinta mientras festejaba su cumpleaños número 50, en un procedimiento que sorprendió a todos los presentes.
El acusado está señalado como el líder de la organización dedicada a la venta y distribución de estupefacientes. Además de su detención, otros ocho integrantes del grupo fueron arrestados durante los operativos realizados este martes.
Durante los procedimientos los efectivos lograron secuestrar más de cuatro kilos de cocaína, tanto compactada como fraccionada, junto con 31 kilos de marihuana. También incautaron cuatro armas de fuego con sus respectivas municiones, balanzas, teléfonos celulares y más de 800 mil pesos en efectivo.
Las viviendas allanadas funcionaban como puntos de venta fijos, utilizadas como bunkers, aunque la banda también operaba bajo la modalidad de delivery, lo que les permitía evitar sospechas y ampliar su alcance en la zona.
Desarticularon una banda narco familiar que operaba en la ciudad de La Plata.
Investigación y despliegue
La investigación se inició en febrero y estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, en conjunto con la UFI N°18, dirigida por el fiscal Hugo Tesón.
La red delictiva se extendía en los barrios Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión, donde toda la operatoria se mantenía dentro de un mismo entorno familiar.
Del operativo participaron distintas fuerzas, entre ellas el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Halcón, Infantería y equipos tecnológicos que utilizaron drones para reforzar las tareas de vigilancia y coordinación.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno. En paralelo, se avanza con el dictado de prisión preventiva para los principales implicados en la causa.