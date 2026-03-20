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Festejaba sus 50 años y fue detenido: así cayó el líder de una banda narco en La Plata

Un despliegue policial con 13 allanamientos simultáneos permitió desarticular la organización delictiva, arrestar a otros ocho integrantes y secuestrar cocaína, marihuana, armas, dinero en efectivo y distintos elementos clave para la investigación.