Anuncian obras viales clave en las Rutas N° 1 y N° 62 para la costa santafesina
El senador Germán Baumgartner confirmó el inicio de trabajos sobre la Ruta Provincial 62 y avances en la licitación de un tramo de la Ruta 1, tras una reunión con autoridades provinciales encabezadas por el ministro Lisandro Enrico.
En un paso importante para el fortalecimiento de la infraestructura vial en la costa santafesina, el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, junto a su par de San Javier, Oscar Dolzani, mantuvieron un encuentro con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, en el que se definieron avances concretos en materia de obras viales.
De la reunión también participaron el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, y otros funcionarios del área, quienes analizaron el estado de las principales rutas de la región y establecieron prioridades de intervención.
Trabajos inmediatos en la Ruta Provincial 62
Uno de los anuncios más relevantes es el inicio de tareas de bacheo sobre la Ruta Provincial N° 62, previsto para este viernes. Se trata de una vía clave para la conectividad regional, que atraviesa el departamento Garay y se extiende hacia San Justo, vinculando localidades como Cayastá, Emilia y la ciudad de San Justo.
Baumgartner anuncia obras clave en rutas 1 y 62
Esta traza cumple un rol estratégico en la circulación diaria de vecinos, el transporte de la producción y la conexión con otros corredores provinciales, por lo que su mantenimiento resulta fundamental para garantizar la transitabilidad.
Avances en la repavimentación de la Ruta 1
En paralelo, se confirmó el avance en el proceso de licitación de un nuevo tramo de la Ruta Provincial N° 1, que abarcará el sector comprendido entre San Javier y Saladero Cabal.
Baumgartner anuncia obras clave en rutas 1 y 62
Este corredor es uno de los más importantes del este santafesino, ya que recorre los departamentos San Javier y Garay, conectando localidades como Reconquista, San Javier, Colonia Teresa, Helvecia, Cayastá y la ciudad de Santa Fe. Además, representa un eje clave para el desarrollo turístico, especialmente por su cercanía con la costa del río Paraná.
Más obras para mejorar la seguridad vial
Durante el encuentro también se abordaron otros proyectos orientados a mejorar la infraestructura vial del departamento Garay. Entre ellos, se destaca la construcción de nuevas garitas y dársenas en distintos puntos, con el objetivo de brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del transporte público.
Baumgartner anuncia obras clave en rutas 1 y 62
Asimismo, se proyecta un plan de reacondicionamiento de puentes, que incluirá trabajos de pintura, mejoras en la carpeta asfáltica e incorporación de iluminación, medidas que apuntan a reforzar la seguridad en rutas y accesos.
“Estamos hablando de rutas fundamentales para nuestra región, por donde transitan a diario vecinos, productores y turistas. Son vías clave para el desarrollo y la integración de nuestras comunidades”, destacó Baumgartner.