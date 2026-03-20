Infraestructura vial

Anuncian obras viales clave en las Rutas N° 1 y N° 62 para la costa santafesina

El senador Germán Baumgartner confirmó el inicio de trabajos sobre la Ruta Provincial 62 y avances en la licitación de un tramo de la Ruta 1, tras una reunión con autoridades provinciales encabezadas por el ministro Lisandro Enrico.