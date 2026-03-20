Alicia Reynoso visita Felicia en una charla abierta a la comunidad sobre su vivencia en Malvinas
La localidad del departamento Las Colonias será escenario de una charla cargada de memoria y emoción, donde la enfermera santafesina compartirá su experiencia en la Guerra de Malvinas y su lucha por el reconocimiento de las mujeres veteranas.
Alicia Reynoso, enfermera de la Fuerza Aérea, es una figura destacada
Con el objetivo de mantener viva la memoria y promover el reconocimiento histórico, la comunidad de Felicia se prepara para recibir a Alicia Mabel Reynoso, enfermera santafesina y veterana de la Guerra de Malvinas, quien brindará una charla abierta al público el próximo 27 de marzo.
El encuentro se desarrollará a partir de las 13:15 en el Salón Grande del Club Juventud Unida, y propone un espacio de reflexión, aprendizaje y profunda sensibilidad, en el que los asistentes podrán conocer de primera mano una historia marcada por el compromiso, el coraje y la perseverancia.
La Fuerza Aérea fue la primera en incorporar mujeres.
Reynoso es una de las voces fundamentales en la lucha por visibilizar el rol de las mujeres que participaron en el conflicto bélico de 1982, muchas veces relegadas del reconocimiento oficial. A través de su testimonio, busca reconstruir una parte de la historia que durante años permaneció en silencio.
Una historia que interpela
La presencia de Alicia Reynoso en Felicia representa una oportunidad única para escuchar un relato en primera persona sobre lo vivido durante la guerra, pero también sobre el largo camino posterior en busca de reconocimiento.
La enfermera santafesina se ha dedicado a asegurar el reconocimiento de las contribuciones femeninas en el conflicto.
Su historia no solo aporta valor histórico, sino que también interpela a la sociedad sobre la importancia de incluir todas las voces en la construcción de la memoria colectiva.
El rol de las mujeres en Malvinas
Durante años, la participación de mujeres en la Guerra de Malvinas fue invisibilizada. En ese contexto, la lucha de Reynoso se convirtió en un símbolo de reivindicación y justicia.
Bajo la consigna de que “recordar también es reconocer”, la invitación está abierta a toda la comunidad para ser parte de una experiencia que promete emocionar y dejar una huella profunda en quienes asistan.