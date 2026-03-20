Memoria y reconocimiento

Alicia Reynoso visita Felicia en una charla abierta a la comunidad sobre su vivencia en Malvinas

La localidad del departamento Las Colonias será escenario de una charla cargada de memoria y emoción, donde la enfermera santafesina compartirá su experiencia en la Guerra de Malvinas y su lucha por el reconocimiento de las mujeres veteranas.