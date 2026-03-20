Refuerzan el patrullaje preventivo en cuatro localidades del departamento San Justo

En el marco del plan de reequipamiento que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Unidad Regional XVI de Policía concretó esta semana una nueva distribución de unidades 0 KM.
El senador Rodrigo Borla coordinó la llegada de nuevas unidades 0 KM a las dependencias de Gobernador Crespo, La Criolla, San Martín Norte y Vera y Pintado. Se suman a la camioneta destinada a la zona rural de Colonia Esther.
En el marco del plan de reequipamiento que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Unidad Regional XVI de Policía concretó esta semana una nueva distribución de unidades 0 KM.
La iniciativa, que busca optimizar la operatividad en el norte departamental, permitió renovar el parque automotor de comisarías clave para la prevención del delito y la asistencia ciudadana.
Tras la entrega formal de los vehículos, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, destacó el trabajo logístico realizado junto a las autoridades de seguridad para garantizar que los móviles lleguen de manera efectiva a los distritos previamente establecidos en el cronograma de prioridades.
La actualización de los recursos logísticos alcanzó en esta etapa a las comisarías de Gobernador Crespo, La Criolla, San Martín Norte y Vera y Pintado. Estas localidades, que mantienen un flujo constante de actividad por su ubicación sobre el corredor de la Ruta Nacional 11 y rutas provinciales, verán fortalecida su capacidad de respuesta inmediata.
Asimismo, se ratificó el refuerzo en el ámbito rural: a comienzos de esta semana, el Destacamento Policial Nº 1 de Colonia Esther incorporó una nueva camioneta destinada específicamente al patrullaje de caminos vecinales y zonas productivas, un reclamo histórico de los productores de la zona para combatir el abigeato y otros delitos rurales.
"Detrás de cada móvil hay una decisión clara de cuidar a nuestras comunidades. Y también hay hombres y mujeres de la policía que todos los días están donde se los necesita", remarcó Borla al momento de la puesta en funciones de las unidades.
El legislador, que preside el bloque Unidos en la Cámara Alta, subrayó el acompañamiento a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en materia de seguridad pública.
En ese sentido, el senador recordó que, en un lapso inferior a los dos años, el departamento San Justo ha recibido una inversión histórica en equipamiento: más de 50 unidades, entre patrulleros, camionetas y motocicletas.
Para Borla, la llegada constante de material permite un esquema de "mejora continua" en el territorio.
"Esta política permite que se pueda mantener siempre el servicio de patrullaje que la comunidad requiere, ya que al incorporar periódicamente nuevas unidades se puede hacer una rotación de los móviles con un poco más de antigüedad y reubicarlos en otros distritos que tienen otras exigencias de terreno", explicó.
Con esta nueva entrega, la UR XVI busca consolidar una presencia policial más dinámica en las localidades del interior, garantizando que el recambio técnico se traduzca en una mayor sensación de seguridad para los vecinos y comerciantes de la región.