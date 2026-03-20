Seguridad

Refuerzan el patrullaje preventivo en cuatro localidades del departamento San Justo

El senador Rodrigo Borla coordinó la llegada de nuevas unidades 0 KM a las dependencias de Gobernador Crespo, La Criolla, San Martín Norte y Vera y Pintado. Se suman a la camioneta destinada a la zona rural de Colonia Esther.