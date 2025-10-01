Servicios Públicos intensifica las obras de mejora en Avellaneda

La Municipalidad de Avellaneda, a través de su Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, está llevando a cabo un ambicioso plan de mantenimiento y mejora en distintos barrios de la ciudad, enfocándose en la transitabilidad y el correcto drenaje pluvial.
El equipo de Servicios Públicos priorizó intervenciones en arterias clave para garantizar una mejor circulación.
Barrio Libertad: Sobre la calle 316 esquina 307, se realizó un trabajo de arenado intensivo. Esta obra es fundamental para estabilizar la calzada natural en ese sector, eliminando irregularidades y mejorando significativamente la transitabilidad para vehículos y peatones.
Barrio Belgrano: Se replicaron tareas similares de optimización vial sobre la Avenida Ausonia, en el tramo que se extiende desde la calle 111 hacia el sur. El objetivo principal es optimizar las condiciones del pavimento y asegurar un flujo vehicular más rápido y seguro en una avenida de alto tránsito.
Infraestructura Hídrica
Un punto crucial de la gestión es el mantenimiento de la infraestructura hídrica para prevenir inundaciones y garantizar un buen escurrimiento del agua, especialmente ante eventos climáticos.
Barrio Martín Fierro: En respuesta a un reporte ciudadano realizado a través de la plataforma Mi Avellaneda (MIA), las cuadrillas municipales se desplegaron para ejecutar el saneamiento y limpieza profunda de las cunetas.
Tras la intervención, se concretó un trabajo de desobstrucción que permitirá un mejor y más rápido escurrimiento del agua, beneficiando directamente a los vecinos de la cuadra.
Eficiencia
Este tipo de acción refleja la eficiencia de la plataforma MIA como canal directo de comunicación entre los residentes y el gobierno municipal.
El Gobierno de Avellaneda subraya su compromiso con una ciudad más ordenada, segura y funcional y destaca que estos trabajos son parte de una agenda constante de mantenimiento preventivo y correctivo.
Se insta a todos los residentes a seguir utilizando el sistema Mi Avellaneda (MIA) para reportar solicitudes, necesidades de mantenimiento y sugerencias, consolidando una gestión basada en la participación ciudadana.
