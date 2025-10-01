"Tango Envenado" fue declarada Fiesta provincial y anuncia su 12° edición

Este martes en la Casa del Bicentenario se presentó oficialmente la ley que declara a Venado Tuerto sede permanente de la Fiesta Provincial de Tango, en el marco del festival “Tango Envenado-Tango en las venas”.
La norma reconoce a la ciudad como epicentro de una de las expresiones culturales más arraigadas de la identidad argentina.
Este martes en la Casa del Bicentenario se presentó oficialmente la ley que declara a Venado Tuerto sede permanente de la Fiesta Provincial de Tango, en el marco del festival “Tango Envenado-Tango en las venas”.
La norma, sancionada por la Legislatura santafesina, reconoce a la ciudad como epicentro de una de las expresiones culturales más arraigadas de la identidad argentina.
El anuncio contó con la participación de la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda; la diputada provincial Rosana Bellatti, autora del proyecto; el intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Territorialidad y Cultura, Miriam Carabajal; y la organizadora del evento, Andrea Fernández Acerbi.
“El festival ya forma parte de nuestra identidad y su consolidación como Fiesta Provincial es el reconocimiento a muchos años de trabajo y pasión que posicionan a Venado como protagonista cultural en Santa Fe y el país”, expresó el intendente Chiarella en la apertura de la conferencia.
La ministra Rueda valoró la consolidación del festival como Fiesta Provincial y el rol de Venado Tuerto en la producción cultural de Santa Fe.
“Esto habla muy bien de la trayectoria cultural de la ciudad y del trabajo de todo un equipo. En tiempos en que a nivel nacional se aplican recortes, desde la provincia queremos dar la señal contraria: invertir en cultura es sembrar futuro. Por eso vamos por más, incluso proyectando subsedes en Buenos Aires, Uruguay y Brasil”, aseguró.
Por su parte, la diputada Bellatti destacó la importancia de que Venado Tuerto cuente con una fiesta provincial vinculada a su acervo cultural.
“El tango nos atraviesa como argentinos y esta celebración, que nació de una iniciativa privada, hoy se convierte en patrimonio de toda la provincia. Es estratégico para Venado, no solo en lo cultural, sino también en lo turístico, porque nos posiciona como un destino de referencia”, subrayó.
El acto en Casa del Bicentenario culminó con una exhibición de bailarines, como anticipo de la fiesta de tango que vivirá la ciudad.
La 12ª edición de Tango Envenado se realizará del 9 al 11 de octubre en el country de Luz y Fuerza, con certámenes de milonga y espectáculos; contará con la presencia de jurados oficiales del Mundial TangoBA y la participación de artistas y bailarines argentinos y de distintos países.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.