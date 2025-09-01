Acciones sin valor, renuncias y más imputados: en el cram down de Vicentin volvieron a mover las negras
El perito evaluador designado por el juez del concurso emitió un dictamen funesto. Reveló que el precio de venta de la cerealera es negativo y advirtió por un déficit patrimonial de casi U$S 1.000 millones. Drástica decisión de directores y nuevos directivos encartados por la justicia.
En la conclusión de su informe de valuación de las acciones de Vicentin SAIC, el perito a cargo de la tarea determinó la «inexistencia de valor positivo para las acciones en circulación representativas del capital social de los actuales accionistas» debido a que los valores obtenidos fueron menores al valor total de la deuda.
Asimismo, el contador Juan José López Forastier, socio gerente del estudio Marinozzi – Mazitelli & Asociados SRL, rubricó que los valores de ingresos y gastos del informe de los síndicos «termina arrojando un déficit de patrimonio neto de miles US$ 994.393».
El profesional evaluador dictaminó que la generación de caja operativa ha sido negativa en dos de los últimos tres ejercicios y prácticamente cero para el ejercicio 2024. Si se valoran los ejercicios finalizados el 31 de octubre de 2024 y de 2021, los únicos dos positivos de la serie, el cálculo arrojaría que deberían para pasar 1310 ejercicios para poder cancelar la deuda concursal» si se tiene en cuanta el ejercicio 2024, o «95 ejercicios con el observado en 2021, lo cual es absolutamente absurdo».
Más adelante, resumió que los últimos balances auditados de Vicentin evidencian un déficit de patrimonio neto por un valor promedio de US$ 710 millones, que al 31 de octubre de 2024 ascendía a US$ 658 millones; un déficit de capital corriente por un valor promedio de US$ 125 millones, que al 31 de octubre de 2024 ascendía US$ 291 millones, básicamente por la deuda concursal privilegiada del Banco de la Nación Argentina; una evolución negativa del capital de trabajo -el cual se viene reduciendo en los últimos tres ejercicios- a un promedio de US$ 30 millones, para presentar un saldo de US$ 7,8 millones al 31 de octubre de 2024.
Sumó a la enumeración las pérdidas operativas desde la presentación en concurso en promedio de US$ 30 millones por año, e indicadores financieros de rentabilidad operativa negativos en casi todos los ejercicio, salvo en 2024 (US$ 0,915 millones) y 2021 (US$ 14,7 millones).
Liquidación
Para Forastier, a más de cinco años del default, resulta prácticamente imposible poder proyectar un flujo de fondos que permita generar valor y en consecuencia el valor de recupero de los actuales accionistas, que «si lo hubiere, debería provenir casi exclusivamente del dividendo de liquidación, todo lo cual me lleva a reflexionar que el mejor modelo para el presente análisis sería el de liquidación como venta en bloque».
El informe detalló la cartera accionaria de la cerealera: 33,33 % de las acciones de Renova S.A.; el 99 % de las acciones de Oleaginosa San Lorenzo S.A.; el 50 % de Renopack S.A.; el 50 % de Biogás Avellaneda SA; el 10,20 % de Playa Puerto S.A.; y el 10,20 % de Terminal Puerto Rosario S.A., y todos los bienes de uso que integran el activo de la sociedad en las plantas de Avellaneda, Ricardone, Terminal Fluvial San Lorenzo y el resto de los bienes de uso.
De ahora en más, la justicia debe abrir la etapa de adhesiones de la tal forma que los acreedores puedan expresar su opinión acerca de la propuestas presentadas por los 5 interesados en quedarse con Vicentin SAIC. Ellos son Bunge, Unión Agrícola Avellaneda, Grassi -Commodities- y la alianza de Molinos Agro y LDC (Louis Dreyfus Company).
Indeclinables
24 horas antes de que se conociera la valuación negativa del paquete accionario de Vicentin SAIC, los directores de la concursada renunciaron al unísono de manera indeclinable. En una nota al juez del concurso, Fabián Lorenzini, los directivos Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain dieron cuenta de su alejamiento a 4 meses de haber sido declarada la intervención del Directorio empresario.
En la misiva, alegaron que desde la asunción de los interventores Nudemberg y Schocrón «hemos perdido todo contacto con la administración de la sociedad y con la intervención», en tanto enarbolaron en defensa de la oferta concursal -rechazada por leonina para los acreedores por la justicia provincial- que aun no fue resuelto el recurso de queja interpuesto ante la Corte nacional. «(…) a la fecha continúa pendiente de resolución, y de encontrar acogida favorable por la Corte Suprema de la Nación, la propuesta quedaría homologada y el cramdown, desvirtuado y sin efecto», se escudaron los representantes de la firma, en un argumento que a esta altura de los acontecimientos, con el proceso de salvataje en marcha, equivale a ladrarle a la luna.
El mismo tono crítico adoptado con los interventores fue utilizado por Foschiatti, Sartor y Bougain para referirse a los hasta ahora propietarios de la otrora agroexportadora: «Apartados como estamos de la sociedad, tampoco mantuvimos contacto con los accionistas de la sociedad, de quienes no hemos recibido indicaciones ni instrucciones para la renovación de los contratos definitivos celebrados con los inversores estratégicos, cuya cuarta prórroga vence este viernes y que son los que la nutren de viabilidad y suficiencia al nuevo acuerdo preventivo». Fin.
"Administración fraudulenta"
A mediados de agosto, la justicia imputó a más integrantes del conglomerado caído en cesación de pagos, como miembros de una asociación ilícita: Gabriela González, Héctor Francisco Vicentin, Héctor Abel Goldaraz, Dionisio Amado Luis Moschen, Alejandro Gonzalo Rodríguez, María Carla Buyatti, Alejandra Gatti, Joana Nardelli, Nazarena María Rodríguez, Gustavo Sequeira Araujo.
En la causa, ya habían sido encartados Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Omar Adolfo Scarel, Roberto Alejandro Gazze, en calidad de jefes de la organización deltictiva, y como partícipes Máximo Javier Padoán, Cristian Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colombo Boschi, Javier Fernando Gazze, Miguel Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoán, Facundo Persoglia.
La investigación apunta a que desde 2017 habrían funcionado como un todo organizado para planificar y cometer delitos económicos y financieros aprovechando sus cargos en Vicentin SAIC. Las maniobras atribuidas son las siguientes: ocultamiento del pasivo de la firma, obtención fraudulenta de créditos bancarios, continuar con captación y recepción de granos ofreciendo condiciones artificialmente ventajosas (largos plazos y precios más altos) y administración fraudulenta en perjuicio del patrimonio de Vicentin.
