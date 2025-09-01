Avellaneda

Acciones sin valor, renuncias y más imputados: en el cram down de Vicentin volvieron a mover las negras

El perito evaluador designado por el juez del concurso emitió un dictamen funesto. Reveló que el precio de venta de la cerealera es negativo y advirtió por un déficit patrimonial de casi U$S 1.000 millones. Drástica decisión de directores y nuevos directivos encartados por la justicia.